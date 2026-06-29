Schülerunion Österreich distanziert sich von menschenverachtenden Chatnachrichten und legt Konsequenzen offen

Wien (OTS) -

Nach Bekanntwerden problematischer Nachrichten aus einer Chat-Gruppe von Funktionär:innen der Schülerunion Kärnten bezieht die Schülerunion Österreich klar Stellung. Die veröffentlichten Aussagen widersprechen fundamental den Werten der Schülerunion und dem Anspruch, alle Schüler:innen in Österreich verantwortungsvoll zu vertreten. Konsequenzen für die Betroffenen wurden bereits vor Veröffentlichung gezogen.

Jonas Pichlbauer, Pressesprecher der Schülerunion Österreich, erklärt: „Mit einem Amt in der Schüler:innenvertretung geht ein klarer Anspruch an Haltung und Verhalten einher. Abwertende, diskriminierende oder menschenverachtende Aussagen widersprechen diesem Anspruch grundlegend – unabhängig davon, ob sie öffentlich oder in einem vermeintlich privaten Rahmen fallen. Unser Ziel ist es, die Interessen aller Schüler:innen in Österreich zu vertreten und diese haben ein Recht darauf, von ihrer Vertretung ernst genommen, geschützt und respektiert zu werden."

Ab Kenntnis der genannten Chats aus dem letzten Jahr wurden Konsequenzen gezogen: Jedes Mitglied dieser Chat-Gruppe, welches auch Mitglied unseres Vereins ist, wurde dazu verpflichtet, einen Sensibilisierungsworkshop zu besuchen. Bereits seit Dezember 2025 gibt es Richtlinien für jene Chat-Gruppe, die für alle Gruppenmitglieder klar ersichtlich sind. Zusätzlich haben jene Personen, die verwerfliche Aussagen getätigt haben, ihre Funktion in der Schülerunion bereits zurückgelegt.

„Wir als Schülerunion Österreich distanzieren uns in aller Deutlichkeit von den veröffentlichten Nachrichten im Rahmen eines privaten Chats von einzelnen Funktionär:innen der Schülerunion Kärnten und verurteilen diese aufs Schärfste. Dieses Verhalten von Einzelpersonen ist nicht mit unseren Werten vereinbar und zutiefst bestürzend”, so Pichlbauer.

Für die Schülerunion ist klar: Hass und Menschenfeindlichkeit haben weder an unseren Schulen noch in unserer Organisation einen Platz. Wir stehen für eine starke, verantwortungsvolle und respektvolle Vertretung aller Schüler:innen in Österreich.