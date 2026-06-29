  • 29.06.2026, 14:31:32
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Gewerkschaft GPA zur Hellweg-Insolvenz: Nichts unterschreiben!

Sicherung der Arbeitsplätze muss oberste Priorität haben

Wien (OTS) - 

„Der Antrag auf ein Sanierungsverfahren bei Hellweg bringt große Verunsicherung für hunderte Kolleginnen und Kollegen in Österreich. Die Gewerkschaft GPA steht an der Seite der Beschäftigten und bietet ihnen in allen Bundesländern Beratung und Unterstützung an“, betont Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Oberösterreich.

„Die Sicherung der Arbeitsplätze muss jetzt oberste Priorität haben. Gemeinsam mit dem Betriebsrat werden wir alles daransetzen, den Beschäftigten in dieser schwierigen Situation den Rücken zu stärken“, betont Gerstmayer.

Außerdem appelliert der Gewerkschafter an die Beschäftigten: „Unterschreiben Sie nichts ungeprüft. Lassen Sie sich von Ihrem Betriebsrat oder Ihrer Gewerkschaft GPA beraten, wenn Ihnen etwas vorgelegt wird, sonst könnten Sie Ansprüche verlieren.“

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit
Raphaela Lang
Telefon: 0676 817 111 368
E-Mail: [email protected]
Web: www.gpa.at

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