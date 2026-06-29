Start der Initiative „She Inspires“: Neues Netzwerk stärkt Frauen in der gynäkologischen Onkologie

Wien (OTS) -

Wien, Juni 2026 – Mit „She Inspires“ startet in Österreich eine neue Initiative zur Förderung von Frauen in der gynäkologischen Onkologie. Gemeinsam mit der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie (AGO Austria) wurde ein Netzwerk geschaffen, das Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen durch Mentoring, Austausch und gezielte Sichtbarkeit auf ihrem Karriereweg unterstützt.

Ausgangspunkt der Initiative ist eine klare Realität: Obwohl viele Frauen Medizin studieren und in hochspezialisierten Bereichen wie der gynäkologischen Onkologie tätig sind, sind sie in Führungspositionen weiterhin deutlich unterrepräsentiert. „She Inspires“ setzt genau hier an und möchte konkrete Entwicklungsmöglichkeiten schaffen sowie erfahrene Expertinnen mit der nächsten Generation vernetzen.

Die Initiative umfasst unter anderem ein Mentoringprogramm, persönliche Erfahrungsberichte, Networking-Möglichkeiten sowie eine digitale Plattform, die Wissen, Inspiration und Austausch bündelt.

Für AGO Präsidentin und Schirmherrin Prof. Dr. Nicole Concin steht vor allem die nachhaltige Förderung von Frauen im Fokus: „Mit ‚She Inspires‘ möchten wir Frauen in der gynäkologischen Onkologie ermutigen, ihren eigenen Weg aktiv zu gestalten und sich gegenseitig zu stärken. Mentoring, Vorbilder und ehrlicher Austausch können entscheidende Impulse für die persönliche und berufliche Entwicklung geben. Besonders freut es mich, dass wir für diese Initiative so viele engagierte und inspirierende Mentorinnen aus ganz Österreich gewinnen konnten. Chancengleichheit entsteht nicht von selbst – sie braucht Sichtbarkeit, Förderung und starke Netzwerke. Unser Ziel ist es, Frauen auf ihrem Weg in verantwortungsvolle Positionen zu unterstützen und ein starkes Netzwerk aufzubauen, das langfristig Wirkung zeigt.“

Auch GSK unterstützt die Initiative als Partner: „Talententfaltung durch die Kraft von Mentoring ist ein entscheidender Motor für Innovation im Gesundheitswesen. Mit „She Inspires“ unterstützen wir eine Initiative, die Frauen miteinander vernetzt, Entwicklungsmöglichkeiten schafft und neue Perspektiven eröffnet. „Wir sind stolz, gemeinsam mit starken Partnern einen Beitrag zur Förderung weiblicher Karrieren in der Medizin zu leisten“, sagt Tatiana Tousi, General Manager GSK Österreich.

Mit dem offiziellen Launch der Plattform www.she-inspires.at startet nun die erste Phase der Initiative. Assistenz- und Fachärztinnen aus der gynäkologischen Onkologie können sich ab sofort über das Mentoringprogramm informieren und Teil des Netzwerks werden.

Über She Inspires

„She Inspires“ ist eine Initiative zur Förderung von Frauen in der gynäkologischen Onkologie in Österreich. Ziel ist es, Ärztinnen und Forscherinnen durch Mentoring, Austausch, Sichtbarkeit und Vernetzung in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Die Initiative wurde gemeinsam mit der AGO Austria und GSK umgesetzt. Mehr erfahren: www.she-inspires.at

Über GSK

GSK ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das Wissenschaft, Technologie und Talent vereint, um Krankheiten gemeinsam einen Schritt voraus zu sein. Erfahren Sie mehr unter www.gsk.com/about-us.

Über die AGO

Die AGO ist eine Non-Profit-Organisation und Arbeitsgruppe der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ziel der AGO ist es, Prävention, Diagnostik und Behandlung gynäkologischer Tumoren durch Forschung, Fortbildung und interdisziplinäre Zusammenarbeit zu verbessern. https://ago-austria.at/

Hinweis: Für medizinischen Rat fragen Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt NP-AT-ON-PRSR-260001 06/2026