ÖGJ-Jugendsporttag 2026: 2.500 Lehrlinge übernehmen am 1. Juli die Donaustadt

Wien (OTS) -

Wenn in Wien 2.500 Lehrlinge gleichzeitig auftauchen, dann findet der Jugendsporttag der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) statt.

Am Mittwoch, 1. Juli 2026, verwandelt die ÖGJ Wien das Sportcenter Donaucity (Arbeiterstrandbadstraße 128, 1220 Wien) bereits zum 59. Mal in einen Hotspot für Sport, Action und Teamgeist. Mit rund 2.500 Teilnehmer:innen zählt der Jugendsporttag zu den größten Sportveranstaltungen für Jugendliche in ganz Österreich.

„Selten hat man die Chance, so viele junge Menschen, die tagtäglich dieses Land am Laufen halten, an einem Ort zu treffen. Der Jugendsporttag ist mehr als ein Sportevent – er zeigt, wie vielfältig, engagiert und stark die junge Generation ist“, sagt Jelena Gusel, Wiener Jugendvorsitzende des ÖGB.

Von Bubble Soccer über Flag Football bis hin zu Lacrosse und zahlreichen weiteren Stationen steht einen ganzen Tag lang Bewegung im Mittelpunkt. Doch mindestens genauso spannend wie das Sportprogramm sind die Menschen dahinter.

Lehrlinge aus den unterschiedlichsten Berufen kommen zusammen, tauschen sich aus und zeigen: Die Zukunft arbeitet, lernt – und kann sich auch ordentlich auspowern.

Für Journalist:innen bietet der Jugendsporttag außergewöhnliche Bilder und spannende Gesprächspartner:innen:

rund 2.500 Lehrlinge aus ganz Wien

Interviews mit Lehrlingen aus verschiedensten Berufen und Branchen

Gesprächsmöglichkeiten mit der Wiener Jugendvorsitzenden des ÖGB, Jelena Gusel

actionreiche Sportbewerbe und Fun-Stationen

eines der größten Jugend-Sportevents Österreichs

59. Jugendsporttag der ÖGJ Wien

Mittwoch, 1. Juli 2026

08.00 bis 15.00 Uhr

Sportcenter Donaucity, Arbeiterstrandbadstraße 128, 1220 Wien

Wer wissen will, was junge Menschen bewegt, sollte an diesem Tag nicht nur Fragen stellen – sondern vorbeikommen.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.

https://www.jugendsporttag.at/