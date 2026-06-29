AVISO: Morgen, Dienstag, 30.06., 09:30 Uhr – PK Gewessler – Hochgradig ungerecht: Regierung versagt beim Hitzeschutz

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Thema sind die aktuelle Rekordhitze und das Versagen der Bundesregierung beim Hitzeschutz.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Dienstag, 30.6., 09:30 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

PK Gewessler – Hochgradig ungerecht: Regierung versagt beim Hitzeschutz

Datum: 30.06.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Grüner Parlamentsklub, 2. Stock

Löwelstraße 12

1010 Wien

Österreich