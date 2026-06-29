- 29.06.2026, 11:24:02
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AVISO: Morgen, Dienstag, 30.06., 09:30 Uhr – PK Gewessler – Hochgradig ungerecht: Regierung versagt beim Hitzeschutz
Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Thema sind die aktuelle Rekordhitze und das Versagen der Bundesregierung beim Hitzeschutz.
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Dienstag, 30.6., 09:30 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]
PK Gewessler – Hochgradig ungerecht: Regierung versagt beim Hitzeschutz
Datum: 30.06.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Grüner Parlamentsklub, 2. Stock
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]
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