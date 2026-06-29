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Sylvia Prandl ist Head of Human Resources bei Coface in Österreich

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HR ist ein People- und kein Prozess-Business

Sylvia Prandl, Head of Human Resources Coface Austria

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Wien (OTS) - 

Sylvia Prandl (48) ist seit März Head of Human Resources bei Coface in Österreich und ist damit für die HR-Strategie und Organisationsentwicklung zuständig. Prandl ist Teil des lokalen Managements-Teams. „HR ist ein People- und kein Prozess-Business“, unterstreicht die HR-Managerin und ergänzt: „Meine Aufgabe ist es, die internationalen Standards mit den lokalen Anforderungen und Bedürfnissen zu verbinden. Meine ersten Kunden sind meine Kollegen. Es gilt einen Mehrwert für das Team vor Ort zu schaffen.“ Sylvia Prandl sieht in der Personalabteilung einen „deutlichen Wandel von Administration zu Gestaltung“. Es gilt die verschiedenen Welten miteinander zu verbinden. „Wir sind heute nicht alle in der gleichen Zeitzone. Manche Dinge erscheinen wie in den 80er Jahren, parallel gibt es KI-Tools und ein vollkommen anderes Mindset mit New Work und hoher Flexibilität“, unterstreicht Prandl.

Sylvia Prandl wurde 1977 in Wien geboren und hat an der Universität Wien erfolgreich Psychologie studiert. Nach ihrem Berufseinstieg im Trainingsbereich war sie 18 Jahre lang für den technischen Händler Dexis tätig und hat dort die HR-Abteilung aufgebaut und entwickelt.

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Coface zählt seit 80 Jahren zu den weltweit führenden Unternehmen im Kredit- und Risikomanagement und unterstützt Firmen dabei, sich in einem unsicheren und volatilen Umfeld zurechtzufinden und zu wachsen. Unabhängig von Größe, Standort oder Branche bietet Coface ihren 100.000 Kunden in rund 200 Märkten umfassende Lösungen an: Warenkreditversicherung, Wirtschaftsauskünfte, Inkasso, Absicherung von Projektgeschäften. Tag für Tag setzen wir unser einzigartiges Know-how und Spitzentechnologie ein, um den Handel zu unterstützen – sowohl im Inland als auch auf Exportmärkten. Im Jahr 2025 beschäftigte Coface ~5.511 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von ~1,84 Milliarden Euro.

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