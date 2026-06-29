Christine Schwarz-Fuchs aus Vorarlberg ist ab 1. Juli 2026 neue Bundesratspräsidentin

Wien (OTS) -

Mit 1. Juli 2026 vollzieht sich ein Wechsel im Bundesrat und in der Landeshauptleutekonferenz. In beiden Gremien wechselt der Vorsitz halbjährlich, das Land Vorarlberg übernimmt für das zweite Halbjahr 2026 den Vorsitz in beiden Institutionen. Neue Präsidentin des Bundesrates ist ab 1. Juli 2026 die Vorarlbergerin Christine Schwarz-Fuchs. Sie löst damit den Tiroler ÖVP-Bundesrat Markus Stotter ab, der im ersten Halbjahr 2026 für das Land Tirol den Bundesratsvorsitz innehatte. Schwarz-Fuchs war bereits im ersten Halbjahr 2022 Präsidentin; seit Anfang des Jahres 2026 und auch im zweiten Halbjahr 2021 bereits Vizepräsidentin des Bundesrates. Neuer Vizepräsident wird nun der Salzburger ÖVP-Bundesrat Silvester Gfrerer.

Christine Schwarz-Fuchs, geboren am 29. Juni 1974 in Bregenz, ist seit Anfang 2020 Mitglied des Landesparteipräsidiums und des -vorstands der ÖVP Vorarlberg und Mitglied des Bundesrates. Im ersten Halbjahr 2022 war sie Präsidentin des Bundesrats, im zweiten Halbjahr 2021 Vizepräsidentin. Seit 2019 ist sie Vorarlberger Landesgruppenobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Wirtschaftsbundes. Erste politische Erfahrungen sammelte Schwarz-Fuchs als Mitglied im Öffentlichkeitsreferat bei der Österreichischen Hochschülerschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und als Bundesfinanzreferentin der Schülerunion. Im Jahr 2000 schloss sie ihr Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien ab. Schwarz-Fuchs ist seit 2014 im Vorstand der Industriellenvereinigung Vorarlberg. Sie war viele Jahre Geschäftsführerin einer Druckerei in Vorarlberg. Seit 2025 ist Schwarz-Fuchs Geschäftsführerin der CSFM GmbH.

Die neue Bundesratspräsidentin will einen deutlichen Schwerpunkt auf den wirtschaftlichen Wohlstand in den Regionen legen und darauf, wie diese auf künftige Herausforderungen besser vorbereitet werden können. Dementsprechend steht sowohl die Vorarlberger Präsidentschaft im Bundesrat als auch der Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz unter dem gemeinsamen Motto “Starke Regionen – Zukunft gestalten”.

“Österreichs Zukunftsfähigkeit hängt davon ab, wirtschaftliche Stärke, gesellschaftlichen Wandel und regionale Sicherheit gemeinsam zu denken. Wohlstand entsteht durch leistungsfähige Betriebe, qualifizierte Menschen und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen, Krisenfestigkeit durch vorausschauende Planung, klare Zuständigkeiten und starke Regionen. Der Bundesrat wird im kommenden Halbjahr einen Impuls setzen, um Österreichs Wohlstand zu sichern, den Wandel aktiv zu gestalten und mit Weitblick auf kommende Herausforderungen vorbereitet zu sein”, so Schwarz-Fuchs.

Silvester Gfrerer, geboren am 15. September 1959 in Großarl in Salzburg, ist seit 13. Juni 2018 im Bundesrat – davon seit 2023 als Schriftführer – und hat zahlreiche weitere politische Funktionen inne. So ist er etwa seit 2018 Mitglied des Landesparteivorstandes der ÖVP Salzburg sowie Mitglied des Bezirksparteipräsidiums der ÖVP Pongau und des Gemeindeparteivorstandes der ÖVP Großarl. Der Ökonomierat und frühere Landwirt war viele Jahre Obmann der Bezirksbauernkammer Pongau, darüber hinaus engagiert er sich als Obmann des Salzburger Alm- und Bergbauernvereins sowie als Bundesobmann-Stellvertreter der Almwirtschaft Österreich. Zeit seines politischen Engagements liegen ihm vor allem die Weiterentwicklung und Stärkung des ländlichen Raums sowie der Erhalt der Alm- und Berglandwirtschaft am Herzen: “Der ländliche Raum in seiner Vielfalt ist die Lebensader unserer Regionen. Er braucht eine starke Vertretung – sowohl für innovative Familienbetriebe in der Wirtschaft als auch für eine gute Infrastruktur und zeitgemäße Rahmenbedingungen für alle, die dort leben. Gleichzeitig müssen wir alles daransetzen, unsere kleinstrukturierte Berg- und Almwirtschaft zu erhalten. Unsere Bergbäuerinnen und Bergbauern leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Pflege der Kulturlandschaft, zum Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen und zur Attraktivität unserer Regionen. Dafür braucht es verlässliche Rahmenbedingungen und eine starke Partnerschaft mit dem Tourismus”, betont Gfrerer.

Der Vorsitzende der ÖVP-Bundesratsfraktion, Harald Himmer, dankte Markus Stotter für seine erfolgreiche Vorsitzführung. Gleichzeitig wünschte er Christine Schwarz-Fuchs für die Vorarlberger Präsidentschaft im zweiten Halbjahr sowie Vizepräsident Silvester Gfrerer alles Gute und viel Erfolg für die kommenden Aufgaben. (Schluss)