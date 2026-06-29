Andreas G. Weiß übernimmt Vorsitz des Forums Katholischer Erwachsenenbildung

Wien (OTS) -

Mit Ende Juni 2026 hat Andreas G. Weiß, Direktor des Katholischen Bildungswerkes der Erzdiözese Salzburg, den Vorsitz des Vorstandes im Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich übernommen. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Martina Platter, Geschäftsführerin des Katholischen Bildungswerkes der Diözese Steiermark, gewählt.

Weiß betont die besondere gesellschaftliche Bedeutung der Katholischen Erwachsenenbildung: „Gerade in einer säkularen Gesellschaft braucht es Orte, an denen Fragen nach Sinn, Hoffnung, Glauben, Vertrauen und gesellschaftlichem Zusammenhalt offengehalten werden. Die Katholische Erwachsenenbildung schafft solche Räume und leistet damit einen unverzichtbaren Beitrag für eine demokratische und solidarische Gesellschaft.“

Die Einrichtungen des Forums seien wichtige Brücken zwischen Kirche, Wissenschaft und Gesellschaft. Sie greifen aktuelle Lebensfragen auf, fördern den Dialog und eröffnen Zugänge zu christlichen Werten und spirituellen Perspektiven. „Unsere Bildungsarbeit verbindet Menschen unterschiedlicher Lebenswelten und stärkt Mitmenschlichkeit, Diskurskultur und demokratische Teilhabe“ , so Weiß.

Mehr als eine halbe Million Menschen erreicht

Die Bedeutung dieses Angebots unterstreichen die aktuellen Leistungszahlen. Wie Bundesgeschäftsführer Bernd Wachter mitteilt, nahmen im Jahr 2025 österreichweit rund 522.000 Menschen an Vorträgen, Seminaren und Kursen der Mitgliedseinrichtungen teil. Insgesamt wurden rund 27.000 Veranstaltungen durchgeführt.

„Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll, wie stark die Katholische Erwachsenenbildung in den Regionen verankert ist“, sagt Wachter. Sein Dank gelte insbesondere den 566 hauptamtlichen und rund 11.200 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Bildungsangebote in ganz Österreich ermöglichen.

„Erwachsenenbildung vermittelt nicht nur Wissen. Sie stärkt Menschen darin, Verantwortung zu übernehmen, gesellschaftliche Entwicklungen kritisch zu reflektieren und demokratische Prozesse aktiv mitzugestalten“ , betont Wachter.

Ehrenamt sichern und Zukunft gestalten

Für die kommenden Jahre sieht Weiß die Sicherung der ehrenamtlichen Bildungsarbeit, die weitere Professionalisierung der Einrichtungen sowie den Ausbau von Kooperationen mit Wissenschaft und Forschung als zentrale Aufgaben.

„Wir wollen Brücken bauen – zwischen Wissenschaft und Glauben, zwischen Kirche und Gesellschaft sowie zwischen Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten. Bildung entfaltet ihre größte Wirkung dort, wo sie verbindet und neue Perspektiven eröffnet“ , erklärt der neue Vorsitzende.

Zugleich befindet sich das Forum in einem Organisations- und Strukturprozess, um seine Angebote und Arbeitsweisen weiterzuentwickeln und auf zukünftige Herausforderungen auszurichten.

Dank an Hubert Petrasch