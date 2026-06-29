- 29.06.2026, 08:56:32
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- OTS0016
Aviso: HEUTE, Montag, 29.6. 12:30 Uhr, Pressekonferenz „Begutachtungsstart Bundesstaatsanwaltschaft“
Mit Justizministerin Anna Sporrer, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und ÖVP-Justizsprecher Klaus Fürlinger
Wir laden Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer Pressekonferenz zum Begutachtungsstart der Bundesstaatsanwaltschaft ein.
Teilnehmer:innen:
- Justizministerin Anna Sporrer
- Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
- ÖVP-Justizsprecher Klaus Fürlinger
Datum: Montag, 29. Juni 2026; 12:30 Uhr
Ort: Parlament, Auditorium, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien
Wir bitten um eine Anmeldung via E-Mail unter [email protected]
Bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen. Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis. Allgemeine Informationen zu den Zutrittsregeln für Medien sind hier https://www.parlament.gv.at/presse abrufbar.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Justiz
Jakob Flossmann
Pressesprecher der Bundesministerin
Telefon: 0676 8989 12359
E-Mail: [email protected]
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