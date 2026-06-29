Aviso: HEUTE, Montag, 29.6. 12:30 Uhr, Pressekonferenz „Begutachtungsstart Bundesstaatsanwaltschaft“

Wien (OTS) -

Wir laden Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer Pressekonferenz zum Begutachtungsstart der Bundesstaatsanwaltschaft ein.

Teilnehmer:innen:

Justizministerin Anna Sporrer

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger

ÖVP-Justizsprecher Klaus Fürlinger

Datum: Montag, 29. Juni 2026; 12:30 Uhr

Ort: Parlament, Auditorium, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Wir bitten um eine Anmeldung via E-Mail unter [email protected]

Bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen. Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis. Allgemeine Informationen zu den Zutrittsregeln für Medien sind hier https://www.parlament.gv.at/presse abrufbar.