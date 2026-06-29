GBH-Hitzetage (6): Über 500 Gespräche zeigen – Hitzeschutz-Verordnung noch nicht überall angekommen

Wien (OTS) -

Die Hitzewelle ist nicht vorbei. Die Temperaturen bleiben hoch und es zeigt sich auf Österreichs Baustellen ein klares Bild: Die neue Hitzeschutz-Verordnung, die seit 1. Jänner 2026 gilt, ist noch nicht überall in der Praxis angekommen. Die GBH wird weiter informieren, weiter einfordern und weiter bei den Beschäftigten sein. ++++

Die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) hat vergangene Woche in allen neun Bundesländern mehr als 500 persönliche Gespräche mit Beschäftigten geführt. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Belastung durch Hitze ist hoch. Gleichzeitig sind bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die neuen Schutzmaßnahmen noch nicht angekommen. Auf jeder zweiten Baustelle werden die neuen Regelungen noch nicht konsequent umgesetzt.

Fünf Tage. Neun Bundesländer. Über 500 Gespräche.

Die neue Hitzeschutz-Verordnung verpflichtet Betriebe ab Hitzewarnstufe 2 der GeoSphere Austria zu konkreten Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem die Bereitstellung von Trinkwasser, Beschattung, organisatorische Anpassung der Arbeitszeiten sowie weitere Schutzmaßnahmen gegen Hitze und UV-Strahlung. In den Gesprächen zeigte sich jedoch, dass bei jedem zweiten Beschäftigten die neuen Regelungen noch nicht umgesetzt wurden.

Neben der GBH haben auch Betriebsrätinnen und Betriebsräte in ganz Österreich ihre Möglichkeiten genutzt: Sie haben informiert, Wasser und Schutzausrüstung verteilt, für frühere Arbeitszeiten und Schutzmaßnahmen gekämpft und – wo die Voraussetzungen erfüllt waren – auch die Möglichkeit auf Hitzefrei eingefordert. Genau das ist gelebte Solidarität.

Die GBH bleibt auf den Baustellen

Die GBH wird ihre Informations- und Verteilaktionen deshalb fortsetzen. Mit Wasser. Mit Flyern. Mit persönlichen Gesprächen. Und mit einem klaren Signal: Wer bei Hitze arbeitet, hat ein Recht auf Schutz. „Wir haben in der vergangenen Woche mehr als 500 Gespräche auf Baustellen in ganz Österreich geführt. Was wir gehört haben, ist eindeutig: Die neue Hitzeschutz-Verordnung ist noch nicht überall angekommen. Das ist nicht akzeptabel. Es gibt klare Regeln und diese Regeln müssen auch eingehalten werden. Die GBH wird weiter informieren, weiter einfordern und weiter bei den Beschäftigten sein. Die Hitzewelle läuft und wir laufen mit“, so Abg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender.

Was Beschäftigte jetzt wissen müssen

Ab Hitzewarnstufe 2 der GeoSphere Austria sind Betriebe verpflichtet, Schutzmaßnahmen umzusetzen. Ab 32,5 Grad Celsius im Schatten greift zusätzlich die Hitzefrei-Regelung nach dem Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz (BSchEG) mit Lohnfortzahlung von 60 Prozent des Lohnes über die BUAK. Wer seine Rechte kennt, kann sie einfordern – die Hitze.App zeigt per Postleitzahl in Echtzeit an, ob die Schwelle erreicht wurde.

Danke – und weiter

Die GBH bedankt sich bei allen Medien, die in der vergangenen Woche die Realität auf Österreichs Baustellen sichtbar gemacht haben. Ein Dank gilt auch jenen Arbeitgebern und Auftraggebern, die die Gesundheit ihrer Beschäftigten über Termin- und Zeitdruck stellen, sowie den Betriebsrätinnen und Betriebsräten, die täglich für ihre Kolleginnen und Kollegen da sind.

Die Hitzewelle dauert an. Und die GBH bleibt an der Seite jener Menschen, die bei jeder Witterung dafür sorgen, dass in Österreich etwas weitergeht.

GBH-Hitzetage: Themenüberblick

Montag, 22. Juni: Verantwortung übernehmen – Gesundheit schützen.

Dienstag, 23. Juni: Es geht um wenige Stunden – nicht um ganze Tage.

Mittwoch, 24. Juni: Die coolsten Baustellen Österreichs gesucht.

Donnerstag, 25. Juni: Hitzeschutz beginnt vor dem ersten Spatenstich.

Freitag, 26. Juni: Eine heiße Woche. Tausende, die sie durchgearbeitet haben.

Montag, 29. Juni: Über 500 Gespräche zeigen – Hitzeschutz-Verordnung noch nicht überall angekommen.

Hitze.App: Sofort wissen, wann es so weit ist

Die kostenlose Hitze.App der GBH zeigt per Postleitzahl in Echtzeit an, ob die für Hitzefrei relevante Temperatur von 32,5 Grad Celsius erreicht wurde – abgestimmt mit den Wetterdaten der GeoSphere Austria. Infos & Download: gbh-news.at/hitze-app