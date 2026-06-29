Reminder: Pressekonferenz „Flughafen-Zollbilanz 2025“ mit Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl

Wien (OTS) -

Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner und Zoll-Dienststellenleiterin Anita Csenar laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz mit dem Thema "Flughafen-Zollbilanz 2025“ ein.

Wann: Dienstag, 30.06.2026, um 09:30 Uhr

Wo: Flughafen Wien – Treffpunkt Infoschalter Ankunftshalle Terminal 3

Es besteht eine Film- und Fotomöglichkeit. Bitte um Mitbringen von Tonangeln, es gibt keine Tontechnik. Zum Aufbau von Videoequipment bitten wir Sie, bereits um 09:00 Uhr zu erscheinen.

Parkmöglichkeit – Kurzparkplatz „K3“ vor der Ankunftshalle – ein Ausfahrtsticket erhalten Sie im Anschluss an die Veranstaltung.

Bitte melden Sie sich unter [email protected] für die Pressekonferenz an. Wir freuen uns darauf, Sie am Flughafen Wien begrüßen zu dürfen.