  • 29.06.2026, 08:10:32
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Reminder: Pressekonferenz „Flughafen-Zollbilanz 2025“ mit Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl

Wien (OTS) - 

Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner und Zoll-Dienststellenleiterin Anita Csenar laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz mit dem Thema "Flughafen-Zollbilanz 2025“ ein.

Wann: Dienstag, 30.06.2026, um 09:30 Uhr

Wo: Flughafen Wien – Treffpunkt Infoschalter Ankunftshalle Terminal 3

Es besteht eine Film- und Fotomöglichkeit. Bitte um Mitbringen von Tonangeln, es gibt keine Tontechnik. Zum Aufbau von Videoequipment bitten wir Sie, bereits um 09:00 Uhr zu erscheinen.

Parkmöglichkeit – Kurzparkplatz „K3“ vor der Ankunftshalle – ein Ausfahrtsticket erhalten Sie im Anschluss an die Veranstaltung.

Bitte melden Sie sich unter [email protected] für die Pressekonferenz an. Wir freuen uns darauf, Sie am Flughafen Wien begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 031

[email protected]

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien

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