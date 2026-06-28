Früher fertig als geplant: Fernwärmeversorgung im Westen Wiens wieder vollständig hergestellt

Wien (OTS) -

Gute Nachrichten für die Bewohner*innen im Westen Wiens: Wiener Netze und Wien Energie haben die umfangreichen Arbeiten an der Flötzersteig-Leitung bereits am Samstagabend erfolgreich abgeschlossen. Dank des engagierten Einsatzes der Teams konnte die Fernwärmeversorgung schneller als geplant wiederhergestellt werden. Nach dem Befüllen der rund 3,2 Kilometer langen Leitung in der Nacht auf Sonntag wurden am Sonntagvormittag alle rund 140 Hausstationen wieder in Betrieb genommen. Bis Sonntagnachmittag sind alle betroffenen Haushalte wieder vollständig mit Warmwasser versorgt.

Die notwendigen Maßnahmen zur langfristigen Sicherung und weiteren Verbesserung der Fernwärmeversorgung im Westen Wiens konnten damit schneller als ursprünglich geplant umgesetzt werden. Die erforderliche Lieferunterbrechung für die betroffenen Haushalte wurde verkürzt. Möglich machte das der engagierte Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wiener Netze und Wien Energie, die seit Donnerstag, 6 Uhr früh, rund um die Uhr im Schichtbetrieb gearbeitet haben, um die Arbeiten so rasch wie möglich abzuschließen und die Auswirkungen für die betroffenen Haushalte so gering wie möglich zu halten.

Modernisierte Infrastruktur stärkt die Fernwärmeversorgung

Im Mittelpunkt standen notwendige Wartungs- und Erneuerungsarbeiten an der sogenannten Flötzersteig-Leitung. Diese Leitung bringt seit den 1960er-Jahren Fernwärme von der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig zu den Wienerinnen und Wienern. Heuer mussten auf mehreren Kilometern Anlagenteile modernisiert und Armaturen erneuert werden. Gleichzeitig wurden auf dem Gelände der Klinik Ottakring wichtige Ausbauarbeiten umgesetzt. Das Krankenhaus wird bis 2040 modernisiert, auch die Wärmeversorgung wird im Zuge dessen zukunftsfit gemacht.

Diese notwendigen Arbeiten konnten nur während des Stillstands der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig im Zuge der jährlichen Revision durchgeführt werden. Denn Österreichs älteste Anlage zur thermischen Abfallverwertung läuft rund um die Uhr und wird nur einmal jährlich für die Revision außer Betrieb genommen. Dann wird sie durchgecheckt, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie Modernisierungen durchgeführt. Dieses Zeitfenster, in dem die Müllverbrennungsanlage nicht in das Fernwärmenetz einspeist, ermöglicht umfangreiche Leitungsarbeiten in diesem Versorgungsgebiet.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Arbeiten ist die Fernwärmeversorgung im Westen Wiens wieder vollständig hergestellt. Gleichzeitig wurde ein wichtiger Beitrag geleistet, um die Versorgung der Kund*innen auch in Zukunft sicher und zuverlässig zu gewährleisten.

Warmwasserversorgung wiederhergestellt – Duschstandorte schließen, Wertkarten noch bis 30. Juni einlösbar

Von der vorübergehenden Lieferunterbrechung waren rund 140 Hausanschlüsse betroffen. Um die Auswirkungen für die betroffenen Bewohner*innen möglichst gering zu halten, wurden gemeinsam mit zahlreichen Partnern umfangreiche Unterstützungsmaßnahmen organisiert. Dazu zählten Ersatz-Duschmöglichkeiten bei Sportvereinen und in frei zugänglichen Duschcontainern sowie ein Fahrdienst zu barrierefreien Duschen für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen in Zusammenarbeit mit den Häusern zum Leben und den Wiener Lokalbahnen Verkehrsdiensten. Insgesamt wurde das Duschangebot von rund 300 Personen genutzt. Zusätzlich stellte Wien Energie Wertkarten für den kostenlosen Eintritt in die Wiener Bäder zur Verfügung. Diese können trotz der bereits wiederhergestellten Warmwasserversorgung noch bis einschließlich 30. Juni eingelöst werden. Mit der vollständigen Wiederherstellung der Warmwasserversorgung werden sämtliche Ersatz-Duschstandorte am Sonntagnachmittag geschlossen. Die Versorgung der kritischen Infrastruktur – darunter die Klinik Ottakring und das Hanusch-Krankenhaus – war während der gesamten Arbeiten durchgehend sichergestellt.

Bildmaterial: https://wienenergie.at/media-41