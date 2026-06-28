SPÖ-Oxonitsch: Integration ab Tag 1 heißt auch, dass die zuständigen Strukturen liefern müssen!

Wien (OTS) -

SPÖ-Integrationssprecher Christian Oxonitsch pflichtet Sozialministerin Korinna Schumann bei: „Integration muss vom ersten Tag an beginnen. Wer nach Österreich kommt, muss rasch Zugang zu Deutschkursen und Qualifizierung erhalten und in den Arbeitsmarkt integriert werden. Das geht nur, wenn die dafür vorgesehenen Strukturen auch liefern!“, so Oxonitsch. ****

Die SPÖ weise seit Jahren darauf hin, dass Integration nicht verwaltet, sondern aktiv gestaltet werden muss. Trotz eines Budgets von rund 63 Millionen Euro für den ÖIF sei es augenscheinlich nicht gelungen, flächendeckende und niederschwellige Integrationsangebote ab dem ersten Tag sicherzustellen, so Oxonitsch.

Wenn aktuell wieder Kritik laut wird, dass Integration vom ersten Tag an beginnen muss und die bisherigen Strukturen dafür nicht ausreichend waren, dann sei das auch ein Eingeständnis, dass die Integrationspolitik der vergangenen 15 Jahre ihre Ziele nicht in ausreichendem Maß erreicht hat, sagt der SPÖ-Integrationssprecher.

Für die SPÖ ist klar: Integration muss rasch, verbindlich und wirksam organisiert werden – mit ausreichenden Deutsch- und Qualifizierungsangeboten ab dem ersten Tag, einer konsequenten Arbeitsmarktintegration und einem transparenten, parlamentarisch kontrollierten Mitteleinsatz, so Oxonitsch abschließend. (Schluss) lk/lw