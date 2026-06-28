Voglauer/Hammer zu Peršmanhof-Gedenken: Erinnerung an Widerstand und Verfolgung ist Auftrag für die Gegenwart

Wien (OTS) -

Anlässlich der diesjährigen Gedenkfeier am Peršmanhof am kommenden Sonntag betonen die Nationalratsabgeordneten Olga Voglauer, Volksgruppensprecherin der Grünen, und Lukas Hammer, Sprecher für Rechtsextremismus und Gedenkpolitik der Grünen, die besondere Bedeutung des Erinnerungsortes für Österreichs demokratische Erinnerungskultur.

„Der Peršmanhof ist ein zentraler Ort des Gedenkens an die Verbrechen des Nationalsozialismus und an den mutigen Widerstand der Kärntner Sloweninnen und Slowenen. Die Erinnerung an Verfolgung, Entrechtung und Ermordung, aber auch an den Widerstand der Partisan:innen gegen das NS-Regime, ist ein unverzichtbarer Teil unserer gemeinsamen Geschichte und Verantwortung“, sagt Voglauer.

Fast ein Jahr nach dem skandalösen Polizeieinsatz gegen ein antifaschistisches Bildungscamp am Peršmanhof seien die Folgen noch immer spürbar. „Die Traumata dieses rechtswidrigen Einsatzes sind noch lange nicht verheilt. Innenminister Gerhard Karner hat sich bis heute nicht entschuldigt, obwohl die von ihm eingesetzte Kommission die Rechtswidrigkeit des Einsatzes festgestellt hat. Inzwischen wurde das auch von Kärntner Gerichten bestätigt. Dabei wurde immer wieder auf die Rolle des Völkermarkter Bezirkshauptmanns Gert Klösch verwiesen, Konsequenzen gab es jedoch bislang keine. Das muss sich ändern. Es muss sichergestellt werden, dass sich ein solcher Vorgang niemals wiederholt“, fordert Voglauer.

Angesichts des dokumentierten Anstiegs rechtsextremer Vorfälle in Österreich verweisen die Grünen auf die aktuelle politische Verantwortung. „Der Rechtsextremismusbericht zeigt deutlich, dass die extreme Rechte auf dem Vormarsch ist. Gerade deshalb braucht es Orte wie den Peršmanhof, die die Erinnerung an Widerstand und Verfolgung lebendig halten und demokratische Werte vermitteln“, sagt Rechtsextremismussprecher Hammer.

Zugleich fordert Hammer eine langfristige finanzielle Absicherung des Museums und Lernorts Peršmanhof sowie die Umsetzung eines nationalen Gedenkstättenkonzepts: „Der Peršmanhof leistet seit Jahrzehnten unverzichtbare Bildungs- und Erinnerungsarbeit. Diese Arbeit braucht eine nachhaltige finanzielle Grundlage und eine klare Verankerung in einem österreichweiten Gedenkstättenkonzept.“