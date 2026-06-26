Journalist Andreas Koller verstorben

Wien (PK) -

Der österreichische Journalist Andreas Koller ist am 26. Juni 2026 im Alter von 65 Jahren verstorben. Unter anderem war er mehrere Jahre lang Vorsitzender der Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und -redakteure, Präsident des Presseclubs Concordia und Senatssprecher des Österreichischen Presserats. Koller sei für einen ausgewogenen Journalismus gestanden sowie für eine hochqualitative Berichterstattung aus dem Parlament und aus den demokratischen Einrichtungen. Das Präsidium des Nationalrats Walter Rosenkranz, Peter Haubner und Doris Bures bedauern das Ableben eines "für die Demokratie äußerst wertvollen Journalisten".

Koller sei für die Meinungsfreiheit in Österreich eingetreten sowie für einen Journalismus, der mit hoher Qualität und Ausgewogenheit die Menschen in Österreich informiere und das politische Geschehen möglichst objektiv kommentiere. Koller war bis 2025 Ressortleiter Innenpolitik der Salzburger Nachrichten und bis zuletzt deren innenpolitischer Chefkommentator. (Schluss) red