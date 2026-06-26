Gewessler/Maurer zum Tod von Andreas Koller

Wien (OTS) -

Leonore Gewessler und Sigi Maurer würdigen einen der bedeutendsten innenpolitischen Kommentatoren und langjährigen Präsidenten des Presseclub Concordia.

„Mit Andreas Koller verliert Österreich einen unermüdlichen Mahner für Demokratie und gegen ihre Feinde, für Pressefreiheit sowie für die Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit des Journalismus. Mit analytischer Schärfe hat er politische und gesellschaftliche Entwicklungen eingeordnet, Missstände aufgezeigt und den Finger in die Wunde gelegt – niemals laut um der Lautstärke willen, sondern stets klug, besonnen und getragen von einer tiefen Verantwortung. Andreas Koller hat gezeigt, dass Haltung und journalistische Distanz einander nicht widersprechen, sondern einander erst möglich machen“, würdigt die Klubobfrau der Grünen, Leonore Gewessler, den Verstorbenen.

Für seine journalistische Arbeit wurde er vielfach ausgezeichnet. Als Präsident des Presseclub Concordia setzte er sich mit großem Engagement für die institutionellen Grundlagen eines freien und unabhängigen Journalismus in Österreich ein.

„Andreas Koller war ein außergewöhnlicher Journalist, einen klugen Analytiker und einen Menschen von großer Integrität. Koller verstand Journalismus nie als Selbstzweck, sondern als unverzichtbare Säule einer offenen Gesellschaft. Sein Blick galt stets auch der Gerechtigkeit, dem gesellschaftlichen Ausgleich und dem respektvollen demokratischen Miteinander. Sein Tod ist ein großer intellektueller Verlust für unser Land und für die österreichische Medienlandschaft. Sein Vermächtnis wird weit über seine Zeit hinaus wirken.“, so die Mediensprecherin der Grünen, Sigi Maurer.

Leonore Gewessler und Sigi Maurer sprechen der Familie, seinen Freund:innen, journalistischen Kolleg:innen sowie allen Wegbegleiter:innen ihr tief empfundenes Mitgefühl aus. „Wir werden Andreas Koller als einen Menschen in Erinnerung behalten, der unserer Demokratie mit seiner journalistischen Arbeit einen unschätzbaren Dienst erwiesen hat.“

