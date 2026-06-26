  • 26.06.2026, 19:33:02
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Trauer um herausragende Persönlichkeit des österreichischen Journalismus

Dr. Andreas Koller (1961-2026)

Wien (OTS) - 

Der Verband Österreichischer Zeitungen ist vom Ableben des langjährigen stellvertretenden Chefredakteurs der Salzburger Nachrichten tief betroffen. Der 65-jährige Andreas Koller prägte die Entwicklung des heimischen Journalismus in verschiedenen höchstrangigen Funktionen. Für den Verband Österreichischer Zeitungen agierte er mehr als 10 Jahre als Vorsitzender des Publizistischen Beirates sowie als Vorstandsmitglied der Österreichischen Medienakademie.

Andreas Koller war vor allem ein unbestechlicher Journalist, ein scharfsinniger Analyst der österreichischen Innenpolitik, der Worte mit Bedacht wählte, ein erstklassiger Gesprächspartner und ein humorvoller, sehr geschätzter Kollege. „Andreas Koller war eine herausragende Persönlichkeit und Leitfigur des österreichischen Journalismus, der viele seiner Leserinnen und Leser, aber auch Kollegen und Mitstreiter begeisterte und prägte. Er und sein messerscharfer, analytischer Blick auf die politischen Entwicklungen sowie sein unermüdliches Engagement für unsere Branche werden mit Sicherheit fehlen.“, so VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger.

Der Vorstand, die Mitglieder des Verbandes Österreichischer Zeitungen sprechen den Angehörigen ihr tief empfundenes Beileid aus.

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Verband Österreichischer Zeitungen
Michaela Reisinger, BA
Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 664 33 29 411
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