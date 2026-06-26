Samariterbund unterstützt medizinischen Hilfseinsatz nach Erdbeben in Venezuela

Wien (OTS) -

Der Samariterbund beteiligt sich mit seiner spezialisierten internationalen Katastrophenhilfeeinheit, dem Samaritan Austria – Rapid Response Team (SA-RRT), an einem gemeinsamen internationalen medizinischen Hilfseinsatz (Joint Emergency Medical Team – EMT) in Venezuela.

Der Einsatz erfolgt unter der Leitung der internationalen Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany (International Search-and-Rescue), die das SA-RRT direkt zur Mitwirkung eingeladen hat. Das gemeinsame Emergency Medical Team wird in enger Abstimmung mit den zuständigen nationalen und internationalen Behörden entsprechend der Lageentwicklung und dem konkreten Bedarf vor Ort bereitgestellt.

Das SA-RRT bringt dabei seine langjährige Erfahrung in der internationalen Katastrophenhilfe ein und unterstützt das gemeinsame Emergency Medical Team mit 15 Expertinnen und Experten, insbesondere aus dem medizinischen Bereich.

„Dass unsere internationale Katastrophenhilfeeinheit von I.S.A.R. Germany direkt zur Zusammenarbeit eingeladen wurde, unterstreicht die hohe Kompetenz und langjährige Erfahrung des Samariterbundes in der internationalen Katastrophenhilfe. Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen bringen wir unsere medizinische Expertise und Einsatzerfahrung dort ein, wo sie jetzt dringend gebraucht werden“, betont Wolfgang Dihanits, stellvertretender Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes. „Wir wünschen den Beteiligten alles Gute für ihren Einsatz und eine gesunde Rückkehr.“

Spenden Sie für den Samariterbund-Einsatz in Venezuela

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Spendenkonto:

Samariterbund

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

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Kennwort: Erdbeben Venezuela

Oder online unter:

www.samariterbund.net/spende-katastrophenhilfe

Der Samariterbund ist Träger des österreichischen Spendengütesiegels.