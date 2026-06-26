Landwirtschaftsausschuss stimmt mehrheitlich für "konsequente Umsetzung" der Importkontrollen

Wien (PK) -

Zur Sicherstellung von "fairen Wettbewerbsbedingungen" durch "wirksame Importkontrollen" bei Agrarerzeugnissen aus Drittstaaten wurde heute im Landwirtschaftsausschuss des Nationalrats ein Entschließungsantrag der Koalitionsparteien angenommen. Der Antrag nimmt Bezug auf das EU-Mercosur-Partnerschaftsabkommen (EMPA) sowie auf Agrarimporte aus der Ukraine.

Für den Antrag stimmten ÖVP, SPÖ, NEOS und FPÖ. Heftige Kritik kam von den Grünen. Denn die Bundesregierung werde mit diesem Antrag zu etwas aufgefordert, wofür sie ohnehin "ganz selbstverständlich" zu sorgen hätte, sagte Olga Voglauer (Grüne). Die Freiheitlichen setzten sich mit zwei eigenen Anträgen für Importstopps ein. Beide Anträge wurden abgelehnt.

Lebhaft diskutiert wurden im Ausschuss erneut die langjährigen Forderungen nach verpflichtenden Herkunftskennzeichnungen von Lebensmitteln in der Gastronomie sowie nach einer Tierhaltungskennzeichnung für tierische Produkte. Ausschussobmann Georg Strasser (ÖVP) kündigte an, dass seine Fraktion den beiden Koalitionspartnern zum Thema Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der Gastronomie einen Vorschlag unterbreiten und darüber in Verhandlung gehen will. Der Fokus soll laut ÖVP zunächst auf einer freiwilligen Kennzeichnung bleiben. Es solle sich "aus der Praxis heraus" ein System entwickeln, so Strasser.

Vertagt wurden neben zahlreichen wiederaufgenommenen Anträgen eine Initiative der Grünen für einen Aktionsplan für pflanzenbasierte Lebensmittel sowie für "aussagekräftige" Pestizid-Statistiken. Auch ein FPÖ-Antrag zur Entbürokratisierung von Wasserrechtsverfahren für kleine Wasserversorgungsanlagen wurde mit den Stimmen der Koalitionsparteien vertagt.

"Wirksame" Importkontrollen bei Agrarerzeugnissen aus Drittstaaten

Das EU-Mercosur-Partnerschaftsabkommen (EMPA) bringe zusätzliche Marktöffnungen für Agrarerzeugnisse aus Südamerika und die mit dem Abkommen implementierten Schutzmaßnahmen müssten konsequent umgesetzt werden, damit fairer Handel mit Partnerländern funktionieren könne, heißt es in einem Entschließungsantrag der Koalitionsparteien. Zu diesen Schutzmaßnahmen zählen verstärkte Importkontrollen, zusätzliche Audits in Drittstaaten sowie strengere Rückstandskontrollen. Auch bei Agrarimporten etwa aus der Ukraine werde laut Antrag auf "faire Wettbewerbsbedingungen und die Einhaltung europäischer Standards" Bedacht genommen. Die Antragsstellerinnen und Antragsteller ersuchen die Bundesregierung, sich auf europäischer Ebene für eine "konsequente Umsetzung" der vereinbarten Schutzklauseln und Sicherheitsvorkehrungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse einzusetzen. Außerdem soll darauf hingewirkt werden, dass Rückstandshöchstgehalte für in der EU nicht zugelassene und besonders gefährliche Pflanzenschutzmittelwirkstoffe bei Importprodukten aus Drittstaaten weiter verschärft werden können und dass der Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission unter anderem für die Pilzbekämpfungsmittel Carbendazim, Benomyl und Thiophanat-methyl rasch vorgelegt wird. Weiters soll die Versorgungssicherheit mit hochwertigen Lebensmitteln sowie die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Land- und Lebensmittelwirtschaft als strategische Priorität behandelt und auf faire Wettbewerbsbedingungen geachtet werden (964/A(E)). Mit zwei eigenen Anträgen setzten sich die Freiheitlichen für Importstopps ein. Sie forderten mit einem wiederaufgenommenen Entschließungsantrag einen Importstopp für Agrarerzeugnisse, die nicht den heimischen Standards entsprechen (683/A(E)) und mit einem weiteren Antrag einen "sofortigen Importstopp von Lebens- und Futtermitteln, die nicht den österreichischen Gesundheits-, Umwelt- oder Tierschutzstandards entsprechen, insbesondere aus der Ukraine" (702/A(E)). Beide FPÖ-Anträge wurden abgelehnt.

Manfred Hofinger (ÖVP) erläuterte, die Landwirtschaft sei stark auf Exporte angewiesen, die man über Jahrzehnte mit Lebensmitteln von hoher Qualität aufgebaut habe. Im Gegenzug müsse aber sichergestellt sein, dass auch Importe den europäischen Qualitätsstandards entsprechen. Er wollte ebenso wie FPÖ-Abgeordneter Peter Schmiedlechner von Landwirtschaftsminister Totschnig wissen, wie die Importkontrolle stattfinde.

Die Importkontrolle obliege den Mitgliedstaaten, antwortete Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Wichtig seien vor allem die großen Häfen. Grundsätzlich würde die EU den Ausbau der Kontrollen anstreben. Details zu Kontrollen seien im Bericht der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) enthalten. Der Bericht 2024 stehe online zur Verfügung, der Bericht für 2025 werde gerade finalisiert.

Michael Fürtbauer (FPÖ) sprach sich dafür aus, den "französischen Weg" zu gehen und ein nationales Importverbot zu verhängen. Landwirtschaftsminister Totschnig erteilte einem österreichischen Alleingang eine Absage. Stattdessen setze er sich auf europäischer Ebene für die Verschärfung der EU-Regeln ein, sagte Totschnig.

Heftige Kritik kam von den Grünen. Olga Voglauer (Grüne) bezeichnete den Entschließungsantrag der Regierungsparteien als "Armutserklärung", denn dieser sei "mehr als beschämend". Denn er fordere die Regierung auf, etwas zu tun, wofür sie "ganz selbstverständlich" zu sorgen hätte. Ausschussobmann Georg Strasser (ÖVP) entgegnete, dass es ein "sehr legitimes" Ansinnen sei, die Behörden zu ersuchen, "sauber zu kontrollieren". Durch die neu geschlossenen Abkommen gebe es nun auch neue, rechtliche Möglichkeiten für Kontrollen, die jetzt "sauber umgesetzt" werden müssten, argumentierte Strasser. Andreas Kühberger (ÖVP) verwies auf die hohen Auflagen in der österreichischen Landwirtschaft und betonte, dass sich seine Fraktion daher "logischerweise" für die Umsetzung strenger Kontrollen für Importe einsetzen würde.

Auch Peter Schmiedlechner (FPÖ) sah eine "halbherzige Lösung". Wie Olga Voglauer meinte auch er, dass der Entschließungsantrag der Regierungsparteien den eigenen Minister zu etwas auffordere, das dieser sowieso tun solle. Die Freiheitlichen stimmten dennoch für den Antrag.

Herkunftskennzeichnung: ÖVP will Regeln "aus der Praxis heraus" entwickeln

Für heftige Debatten im Ausschuss sorgten auch die langjährigen Forderungen nach einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der Gastronomie sowie nach einer Tierhaltungskennzeichnung für tierische Produkte. Neuerlich vertagt wurden dazu zwei wiederaufgenommene Anträge der Grünen (52/A(E) und 53/A(E)) sowie ein wiederaufgenommener FPÖ-Antrag gegen das "Verstecken der Herkunftskennzeichnung" (177/A(E)).

Innerhalb seiner Fraktion habe sich der Diskussionsprozess zu diesen Themen in den vergangenen Monaten intensiviert, sagte Georg Strasser (ÖVP) und kündigte an, dass man den beiden Koalitionspartnern dazu einen Vorschlag unterbreiten will. Der Plan der ÖVP sehe vor, die Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der Gastronomie zunächst auf ein freiwilliges System aufzubauen, sagte Strasser. "Aus der Praxis heraus" sollten dann "Regeln entworfen" werden, die in der Folge "flächendeckend und einheitlich" gelten sollen. Die bereits bestehende Initiative "Gut zu wissen" soll dazu ausgerollt werden, legte Strasser dar und betonte, dass seine Fraktion "nicht von oben herab" Regeln implementieren wolle. Stattdessen sei es das Ziel, aus der Praxis heraus etwas zu entwickeln und dies dann "mit einem gesetzlichen Rahmen zu begleiten". Sein Fraktionskollege Franz Hörl betonte, dass man den Weg "Freiwilligkeit und unternehmerische Entscheidung statt Zwang" gehen wolle.

Olga Voglauer (Grüne) drängte auf eine rasche Umsetzung. Es sei für sie unerklärbar, warum sich die ÖVP immer noch gegen eine verpflichtende Lebensmittelkennzeichnung in der Gastronomie wehre, sagte sie. Denn mit dieser könnte man eine "massive Entlastung" für die Landwirtschaft schaffen und auch die Konsumentinnen und Konsumenten würden sich diese wünschen. Auch Peter Schmiedlechner (FPÖ) und Manuel Pfeifer (FPÖ) warnten davor, die Umsetzung weiterhin auf die lange Bank zu schieben.

Zur Forderung nach einer Tierhaltungskennzeichnung für tierische Produkte sagte Josef Hechenberger (ÖVP), dass Österreich eines der strengsten Tierschutzgesetze in Europa habe und die Haltung "sehr artgerecht" sei. In puncto Tierhaltungskennzeichnung für tierische Produkte müsse man daher "genau hinsehen", wie man diese etablieren wolle. Denn diese dürfe nicht zur Spaltung der Bäuerinnen und Bauern führen, sagte Hechenberger. Franz Hörl (ÖVP) betonte, dass auch auf die Konkurrenzfähigkeit zu den Nachbarländern geachtet werden müsse.

Olga Voglauer (Grüne) forderte "gute und klare Vorgaben" hinsichtlich einer Tierhaltungskennzeichnung für tierische Produkte, denn diese würde "falsche Werbeaussagen" zurückdrängen.

Aktionsplan für pflanzenbasierte Lebensmittel

Weiters setzten sich die Grünen für mehr pflanzliche Lebensmittel ein. Als Beitrag zur Ernährungssouveränität und Krisenresilienz solle die Produktion, die Verarbeitung und der Konsum von pflanzlichen Lebensmitteln in Österreich gestärkt werden, forderten sie mit einem Entschließungsantrag. Bis Jahresende solle demnach ein Aktionsplan zur Erreichung dieses Ziels vorgelegt werden (636/A(E)). Ein verstärkter Fokus auf pflanzliche Lebensmittel sei eine Zukunftschance für die Landwirtschaft, betonte Voglauer (Grüne) und rief dazu auf, die kommenden Jahre gezielt zu nutzen, um die Potentiale auszuschöpfen und die Selbstversorgung mit Lebensmitteln "massiv zu stärken".

Eine Stärkung der pflanzlichen Ernährung sei sinnvoll und unterstützenswert, meinte Lisa Aldali (NEOS). Allerdings sei im Entschließungsantrag der Grünen unter anderem eine Forderung nach einer Prüfung und Umsetzung von "monetären Lenkungsinstrumenten" enthalten. Aufgrund der Budgetsituation sei dies derzeit nicht möglich. Zudem seien auf europäischer Ebene die Gespräche zur Eiweißstrategie abzuwarten, sagte Aldali und stellte den Vertagungsantrag.

Neuerlich vertagt wurde außerdem ein wiederaufgenommener Antrag der Grünen, der auf eine Stärkung der Bio-Landwirtschaft abzielt, um die Krisenresilienz der Lebensmittelversorgung zu erhöhen (734/A(E)). Rudolf Silvan (SPÖ) drückte Unterstützung für dieses Thema aus und stellte diesbezüglich einen Antrag der Regierungsparteien in Aussicht, der im kommenden Oktober im Parlament eingebracht werden soll.

Pestizid-Statistiken und Verbot von "Ewigkeitschemikalien"

Mit einer weiteren Initiative setzen sich die Grünen für eine Reform der Pestizid-Statistiken ein. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig soll sich demnach auf EU-Ebene anstatt des aktuell EU-weit verwendeten "Harmonisierten Risikoindikators 1" (HRI1), der laut den Grünen wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert und verschiedene Wirkstoffe mit völlig unterschiedlichen Toxizitäten gleichbehandelt, für eine rasche Bestimmung eines neuen Indikators zur Gefährlichkeit von Pestiziden einsetzen. Weiters sollen aus wirkstoffgenauen Pestizid-Verkaufsstatistiken aussagekräftige Zahlen berechnet werden, um eine transparente Faktenbasis für die Bevölkerung und für Entscheidungen der Politik zu schaffen (735/A(E)). Außerdem erneuerten die Grünen mit einem wiederaufgenommenen Entschließungsantrag die Forderung nach einem "unverzüglichen Verbot" von allen Pestiziden mit PFAS-Wirkstoffen (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) - sogenannter "Ewigkeitschemikalien" (150/A(E)).

Olga Voglauer (Grüne) meinte, es sei "wirklich fahrlässig", dass es keine aussagekräftigen Pestizid-Statistiken gebe. Es müsse nach dem Vorsorgeprinzip gehandelt werden, forderte sie und kritisierte, dass derzeit unbekannt sei, wo und wieviel Pestizide ausgebracht würden.

Ihre Fraktion befürworte den Bio-Ausbau und werde sich bemühen, dass "in dieser Richtung etwas weitergeht", sagte Petra Tanzler (SPÖ). Irene Neumann-Hartberger (ÖVP) sprach sich in beiden Punkten für europaweite Lösungen aus und stellte die Vertagungsanträge.

FPÖ für Entbürokratisierung von Wasserrechtsverfahren

Es sei dringend erforderlich, die wasserrechtlichen Verfahren für kleine Wasserversorgungsanlagen praxisnah zu reformieren, um eine eigenständige Trinkwasserversorgung im ländlichen Raum auch in Zukunft leistbar und administrativ bewältigbar zu halten, heißt es in einem FPÖ-Entschließungsantrag (942/A(E)). Aktuell würden Klein- und Kleinstanlagen mit weitgehend demselben Verfahrensaufwand belastet wie Anlagen mit erheblicher wasserwirtschaftlicher Relevanz. Albert Royer (FPÖ) fordert daher eine Novellierung des Wasserrechtsgesetzes.

Die Wasserstände seien derzeit "sehr kritisch" und daher sei eine genaue Übersicht und Prüfung von wasserrechtlichen Verfahren wichtig, die nur durch die Behörden erfolgen sollten, sagte Petra Tanzler (SPÖ) und stellte den Vertagungsantrag.

Neuerlich vertagt wurden außerdem die wiederaufgenommenen Anträge der FPÖ betreffend eines Sockelförderbetrags für Arbeitsplätze am Bauernhof (176/A(E)), eines Verbots für das Inverkehrbringen von Laborfleisch (183/A(E)) und einer Überarbeitung der EU-Entwaldungsverordnung (688/A(E)). (Schluss Landwirtschaftsausschuss) bea