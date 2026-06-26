  • 26.06.2026, 16:08:02
  • /
  • OTS0163

FPÖ – Schmiedlechner: „ÖVP lässt Maske fallen und vertagt im Landwirtschaftsausschuss den FPÖ-Antrag für die Herkunftskennzeichnung!“

ÖVP fällt so bei Nagelprobe im Landwirtschaftsausschuss krachend durch

Wien (OTS) - 

Als „Verrat an den heimischen Bauern und Konsumenten“ bezeichnete heute FPÖ-Landwirtschaftssprecher NAbg. Peter Schmiedlechner die Vertagung eines freiheitlichen Antrags zur Einführung einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung nach dem Modell „AT-EU-Non EU" durch die ÖVP und den Rest der Verlierer-Ampel im Landwirtschaftsausschuss. Damit sei die ÖVP bei der heutigen „Nagelprobe“ krachend durchgefallen und habe, anders als sie aktuell vortäuschen wolle, ihre jahrelange Blockadehaltung zementiert: „Bei der ÖVP gibt es beim Thema Herkunftskennzeichnung kein Damaskuserlebnis, sie heuchelt es nur und bleibt in Wirklichkeit der Saulus für die Interessen unserer Bauern und der Bevölkerung!“

„Die heutige Abstimmung hat die ÖVP als das entlarvt, was sie ist: eine Partei, die in Sonntagsreden von Bauernschutz und Regionalität schwadroniert, aber wenn es drauf ankommt, die Interessen der Agrarkonzernlobby über die der eigenen Bevölkerung stellt. Damit fallen die Schwarzen wieder einmal jedem einzelnen heimischen Bauern und allen Konsumenten, die ein Recht auf Transparenz haben, eiskalt in den Rücken!“, so Schmiedlechner, für den sich an der bisherigen Haltung der ÖVP in Wahrheit „nicht ein Millimeter“ geändert habe. Die Partei beweise einmal mehr, dass sie nicht Teil der Lösung, sondern das Kernproblem sei.

„Die fadenscheinigen Ausreden der ÖVP sind ein schlechter Witz. Jahrelang haben sie die Herkunftskennzeichnung mit dem Verweis auf die EU blockiert, und jetzt, wo der Druck der Bevölkerung immer größer wird, inszenieren sie ein billiges Schauspiel. Es geht der ÖVP nicht um die Bauern, es geht ihr um den Schutz der großen Konzerne, die weiterhin mit Billig-Importen aus dem Ausland Kasse machen wollen, während unsere heimischen Betriebe ums Überleben kämpfen“, erklärte Schmiedlechner. Der angebliche Sinneswandel zur Herkunftskennzeichnung entpuppe sich damit als reines Täuschungsmanöver, um von ihrem Totalversagen abzulenken.

Abschließend stellte der FPÖ-Landwirtschaftssprecher klar: „Die Österreicher haben die leeren Versprechungen der Systemparteien satt. Sie wollen wissen, was auf ihren Tellern landet. Wir Freiheitliche sind und bleiben die einzige Kraft, die konsequent für eine lückenlose und ehrliche Herkunftskennzeichnung eintritt – vom Acker bis zum Teller, auch in der Gemeinschaftsverpflegung und in der Gastronomie. Wir werden nicht lockerlassen, bis dieser Betrug am Konsumenten endlich beendet ist und die heimische Qualität den Schutz bekommt, den sie verdient!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright