FPÖ – Schmiedlechner: „ÖVP lässt Maske fallen und vertagt im Landwirtschaftsausschuss den FPÖ-Antrag für die Herkunftskennzeichnung!“

Wien (OTS) -

Als „Verrat an den heimischen Bauern und Konsumenten“ bezeichnete heute FPÖ-Landwirtschaftssprecher NAbg. Peter Schmiedlechner die Vertagung eines freiheitlichen Antrags zur Einführung einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung nach dem Modell „AT-EU-Non EU" durch die ÖVP und den Rest der Verlierer-Ampel im Landwirtschaftsausschuss. Damit sei die ÖVP bei der heutigen „Nagelprobe“ krachend durchgefallen und habe, anders als sie aktuell vortäuschen wolle, ihre jahrelange Blockadehaltung zementiert: „Bei der ÖVP gibt es beim Thema Herkunftskennzeichnung kein Damaskuserlebnis, sie heuchelt es nur und bleibt in Wirklichkeit der Saulus für die Interessen unserer Bauern und der Bevölkerung!“

„Die heutige Abstimmung hat die ÖVP als das entlarvt, was sie ist: eine Partei, die in Sonntagsreden von Bauernschutz und Regionalität schwadroniert, aber wenn es drauf ankommt, die Interessen der Agrarkonzernlobby über die der eigenen Bevölkerung stellt. Damit fallen die Schwarzen wieder einmal jedem einzelnen heimischen Bauern und allen Konsumenten, die ein Recht auf Transparenz haben, eiskalt in den Rücken!“, so Schmiedlechner, für den sich an der bisherigen Haltung der ÖVP in Wahrheit „nicht ein Millimeter“ geändert habe. Die Partei beweise einmal mehr, dass sie nicht Teil der Lösung, sondern das Kernproblem sei.

„Die fadenscheinigen Ausreden der ÖVP sind ein schlechter Witz. Jahrelang haben sie die Herkunftskennzeichnung mit dem Verweis auf die EU blockiert, und jetzt, wo der Druck der Bevölkerung immer größer wird, inszenieren sie ein billiges Schauspiel. Es geht der ÖVP nicht um die Bauern, es geht ihr um den Schutz der großen Konzerne, die weiterhin mit Billig-Importen aus dem Ausland Kasse machen wollen, während unsere heimischen Betriebe ums Überleben kämpfen“, erklärte Schmiedlechner. Der angebliche Sinneswandel zur Herkunftskennzeichnung entpuppe sich damit als reines Täuschungsmanöver, um von ihrem Totalversagen abzulenken.

Abschließend stellte der FPÖ-Landwirtschaftssprecher klar: „Die Österreicher haben die leeren Versprechungen der Systemparteien satt. Sie wollen wissen, was auf ihren Tellern landet. Wir Freiheitliche sind und bleiben die einzige Kraft, die konsequent für eine lückenlose und ehrliche Herkunftskennzeichnung eintritt – vom Acker bis zum Teller, auch in der Gemeinschaftsverpflegung und in der Gastronomie. Wir werden nicht lockerlassen, bis dieser Betrug am Konsumenten endlich beendet ist und die heimische Qualität den Schutz bekommt, den sie verdient!“