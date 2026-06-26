Herkunftskennzeichnung ist ein erster Schritt: verpflichtende Bio-Zertifizierung muss folgen

Wien (OTS) -

Herkunftskennzeichnung muss verpflichtend sein

BIO AUSTRIA begrüßt, dass Bundeskanzler Christian Stocker die Bedeutung einer Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie erkannt hat und dieses Thema auf die politische Agenda setzt. Obfrau Barbara Riegler erklärt: “ Die angekündigte freiwillige Herkunftskennzeichnung ist ein wichtiger erster Schritt. Ziel muss jedoch eine verpflichtende Regelung sein. Konsument:innen haben Anspruch auf verlässliche Orientierung. ”

Transparenz braucht auch eine verpflichtende Bio-Zertifizierung

Aus Sicht von BIO AUSTRIA reicht eine Herkunftskennzeichnung allein zudem bei Weitem nicht aus. „ Wer wissen will, woher Lebensmittel kommen, muss auch wissen können, wie sie produziert wurden. Deshalb fordert BIO AUSTRIA seit Jahren eine verpflichtende Bio-Zertifizierung für Gastronomiebetriebe, die biologische Lebensmittel anbieten oder bewerben. Nur eine unabhängige Kontrolle schafft Glaubwürdigkeit, schützt vor Irreführung und sorgt für faire Wettbewerbsbedingungen für jene Betriebe, die konsequent biologisch wirtschaften “, so Obfrau Riegler.

Abschaffung der Kennzeichnungspflicht für Neue Gentechnik erhöht Handlungsbedarf

Erst vor zwei Wochen hat das Europaparlament beschlossen, dass in Zukunft neue Gentechnik in Lebensmitteln nicht mehr gekennzeichnet werden muss. Es besteht daher dringender Handlungsbedarf, um Herkunft und Produktionsmethoden transparent zu machen. In Bio-Lebensmitteln bleibt der Einsatz neuer wie alter Gentechnik verboten.

Bio-Zertifizierung schafft Sicherheit und Glaubwürdigkeit

Bio bleibt auch künftig der sichere Anhaltspunkt für Lebensmittel, die ohne Gentechnik erzeugt werden. Wer in der Gastronomie bewusst auf gentechnikfrei produzierte Lebensmittel setzen möchte, braucht daher eine verpflichtende Bio-Zertifizierung als nachvollziehbaren und unabhängigen Nachweis. Obfrau Barbara Riegler erklärt: „ Die Herkunft ist wichtig. Die Produktionsweise ist mindestens genauso entscheidend. Nur die Kombination aus einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung und einer verpflichtenden Bio-Zertifizierung schafft jene Transparenz, die sich Konsument:innen erwarten und die bäuerliche Bio-Betriebe verdienen. “

BIO AUSTRIA fordert den nächsten konsequenten Schritt

BIO AUSTRIA begrüßt daher den politischen Vorstoß des Bundeskanzlers als wichtigen Impuls, fordert aber den nächsten konsequenten Schritt: eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung sowie eine verpflichtende Bio-Zertifizierung für alle Gastronomiebetriebe, die Bio ausloben. Nur so werden Regionalität, biologische Qualität und gentechnikfreie Produktion transparent und glaubwürdig nachvollziehbar.

Über BIO AUSTRIA

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern. Zudem hat der Verband knapp 500 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at