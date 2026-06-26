Voglauer/Grüne: ÖVP auf Selbstfindungstrip blockiert unkomplizierte Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie

Wien (OTS) -

„Was in jeder Kaserne des Österreichischen Bundesheers ganz selbstverständlich ist, scheint für die ÖVP ein unbewältigbares Problem darzustellen“, wundert sich Olga Voglauer, Landwirtschaftssprecherin der Grünen, nach dem heutigen Landwirtschaftsausschuss des Nationalrats.

„Seit Jahren malt der ÖVP-Wirtschaftsbund bei der verpflichtenden Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie ein Bürokratiemonster an die Wand, während jede Kantine in Österreich schon längst verpflichtet ist, die Herkunft von Fleisch, Eiern und Milchprodukten für die Gäste klar ersichtlich darzustellen – auf der Speisekarte, einem Aushang oder auf einer Tafel. Dort funktioniert es offensichtlich – unkompliziert und ohne besonderen Aufwand. Umso verwunderlicher ist die im Landwirtschaftsausschuss von der ÖVP angekündigte parteiinterne Einigung zur Herkunftskennzeichnung zwischen Bauernbund und Wirtschaftsbund. Heute Morgen wurde in den Tageszeitungen noch von Vermittlungen durch den Generalsekretär berichtet. Ihre Koalitionspartner waren darüber offenbar noch nicht einmal informiert worden“, so Voglauer weiter.

Die vom Ausschuss-Obmann umrissene Idee lässt Voglauer kopfschüttelnd zurück: „Anstatt die saubere und unkomplizierte Lösung für die Kantinen auf die gesamte Gastronomie auszuweiten, bastelt diese ÖVP nun an Plänen von automatisierten Datenabgleichen in digitalen Lösungen und schafft damit letztlich nur eins: Sie blockiert die verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie weiter. Das gleicht einem Offenbarungseid für beide Seiten: Die Bauern müssen noch immer auf ein Bekenntnis zu ihren qualitativ hochwertigen heimischen Produkten warten und die Wirte bekommen nun tatsächlich jenes Bürokratiemonster, gegen das sie seit Jahren lautstark wettern. Obwohl 79 Prozent der Österreicher:innen für eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung sind, legt die ÖVP keinerlei Wert auf Transparenz am Teller und beschäftigt sich bloß mit sich selbst.“