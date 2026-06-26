  • 26.06.2026, 13:19:32
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NEOS zu SOS-Kinderdorf: Empfehlungen der Reformkommission müssen rasch umgesetzt werden

Auinger-Oberzaucher: „Kinderschutz darf nicht vom Wohnort abhängen, wir brauchen bundesweit einheitliche Standards.“

Wien (OTS) - 

Die Reformkommission zum SOS-Kinderdorf hat heute ihren Bericht präsentiert – und darin wichtige NEOS-Forderungen bestätigt. NEOS-Familiensprecherin Gertraud Auinger-Oberzaucher: „Wir nehmen die politischen Erkenntnisse des Berichtes sehr ernst. Jetzt geht es darum, dass sich die Länder rasch auf ein einheitliches Niveau einigen. Kinder, die unter der Obsorge des Staates stehen, haben ein Recht auf bestmöglichen Schutz – unabhängig davon, in welchem Bundesland sie leben.“

Vor allem die geforderte Vereinheitlichung der Kinder- und Jugendhilfe ist daher wichtig. Auinger-Oberzaucher: „Wir sehen uns durch den Bericht bestätigt - die Verländerung 2018 war ein großer Fehler. Sie hat dazu geführt, dass Sicherheits-, Qualitäts- und Personalstandards von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind und teilweise extrem auseinanderdriften. Es braucht also diese Vereinheitlichung der Kinder- und Jugendhilfe, um allen Kindern – egal, wo sie in der Obhut des Staates leben – die gleichen Chancen und vor allem Sicherheit zu bieten.“

Dort, wo NEOS für die Kinder- und Jugendhilfe zuständig sind, wurden unter Wiens Jugendstadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling bereits wichtige Reformen umgesetzt. Auinger-Oberzaucher: „Mit der Novelle des Kinder- und Jugendhilfegesetzes werden multiprofessionelle Teams ausgebaut, verpflichtende Kinderschutzkonzepte eingeführt und die Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen verbessert. Das ist in allen Bundesländern dringend notwendig.“

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