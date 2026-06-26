Gewerkschaft vida: Rekordgewinne im Tourismus, aber Reallohnverlust für Beschäftigte? Nicht mit uns!

Wien (OTS) -

Die heute von der Statistik Austria veröffentlichten Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Der österreichische Tourismus eilt von einem Rekord zum nächsten. Mit 9,6 Millionen Übernachtungen wurde der höchste Mai-Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1973 verzeichnet – im bisherigen Kalenderjahr steht bereits ein sattes Plus von 2,3 Prozent auf über 64 Millionen Nächtigungen zu Buche. Doch während in den Chefetagen der Hotels und Gastronomiebetriebe die Sektkorken knallen, herrscht bei den Beschäftigten, die diesen Erfolg mit ihrer täglichen harten Arbeit überhaupt erst möglich machen, bittere Ernüchterung, hält die Gewerkschaft vida zu den von der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) abgebrochenen Kollektivvertragsverhandlungen für die Beschäftigten in der Branche fest.

Preissprünge bei den Gästen, Reallohnverlust beim Personal

Es ist ein unhaltbarer Zustand: In den letzten Jahren haben die Betriebe ihre Preise um über 60 Prozent in die Höhe geschraubt. Gleichzeitig weigert sich die Arbeitgeberseite bei den aktuellen Lohverhandlungen vehement, den Beschäftigten die Teuerung abzugelten. „Die Betriebe verlangen von den Gästen Rekordsummen und verzeichnen historische Buchungserfolge. Den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann beim Lohn den Ausgleich der Inflation zu verweigern, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Das ist kein Verhandeln auf Augenhöhe, das ist ein Schlag ins Gesicht für weit über 200.000 Beschäftigte“, so die Gewerkschaft vida.

Das Märchen vom „Fachkräftemangel“ entzaubert

Seit Monaten jammert die Tourismusbranche lautstark über den akuten Personalmangel. Die aktuellen Zahlen zeigen jedoch: Das Problem ist nicht ein Mangel an Arbeitskräften, sondern ein hausgemachter Mangel an attraktiven Arbeitsbedingungen und fairer Entlohnung. Wer händeringend Beschäftigte sucht, darf sie nicht mit Reallohnverlusten abspeisen, während die Kassen laut klingeln wie nie zuvor.

Die vida fordert von den Arbeitgebern für die Beschäftigten:

Voller Teuerungsausgleich: Eine echte Reallohnerhöhung für alle Beschäftigten in der Hotellerie und Gastronomie.

Eine echte Reallohnerhöhung für alle Beschäftigten in der Hotellerie und Gastronomie. Faire Beteiligung am Rekord: Die Beschäftigten haben diesen historischen Mai-Rekord erarbeitet – dieser Erfolg muss sich auch auf dem Lohnzettel widerspiegeln.

Die Beschäftigten haben diesen historischen Mai-Rekord erarbeitet – dieser Erfolg muss sich auch auf dem Lohnzettel widerspiegeln. Schluss mit dem Jammern, her mit fairen Bedingungen: Attraktive Löhne und bessere Arbeitsbedingungen sind das einzige wirksame Mittel gegen den Arbeitskräftemangel.

Eva Eberhart, Vorsitzende des Fachbereichs Tourismus in der Gewerkschaft vida, bekräftigt dazu: „Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die Beschäftigten trotz Rekordumsätzen im Regen stehengelassen werden!“