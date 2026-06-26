Fernsehpreis der Erwachsenenbildung für "MIET-MAFIA" von MOMENT.at und OKTO

Wien Breitensee (OTS) -

MIET-MAFIA IN WIEN: WIE IMMOBILIENHAIE MIETER:INNEN LOSWERDEN von MOMENT.AT erhielt in der Kategorie ÖKONOMISCHE, DEMOKRATISCHE UND POLITISCHE BILDUNG den 58. Fernsehpreis der Erwachsenenbildung für die Ausstrahlung am 15. Dezember 2025 auf OKTO. Das Community TV wiederholt am 30. Juni 2026 ab 20:10 Uhr den sprichwörtlich ausgezeichneten Film und die beiden nominierten TV-Projekte und berichtet heute um 20:00 Uhr über die Verleihung. Alle Filme sind auch in der OKTOTHEK abrufbar.

Fünf Dokus, zwei Reportagen und vier Bühnen-Abende von MOMENT.AT wurden dank einer Kooperation mit OKTO im zweiten Halbjahr 2025 im Community-TV ausgestrahlt und sind in der OKTOTHEK abrufbar. Die Doku MIET-MAFIA IN WIEN: WIE IMMOBILIENHAIE MIETER:INNEN LOSWERDEN löste viel Berichterstattung zum Thema aus. Redakteur Andreas Bachmann dankte gegenüber OKTO den Interviewpartner:innen für das Vertrauen, ihm ihre Geschichte zu erzählen. Jessica Zekar führte bei der Produktion Regie, Kamera und erledigte die Postproduktion. Marlene Feichtenschlager war für die zweite Kamera und die Animationen verantwortlich.

OKTO feiert auch die Sendungsmacher:innen der Nominierungen: In der Kategorie WISSENSCHAFTSVERMITTLUNG, -KOMMUNIKATION, TECHNISCHE BILDUNG UND DIGITALISIERUNG bekam die Sendung RADIKAL VIRAL – TIKTOK ALS GEFAHRENQUELLE von Vivien Heinrich aus der Sendereihe MEDIA ACADEMY eine Nominierungsurkunde. In der Kategorie MENSCHENRECHTE UND GESELLSCHAFT war der Dokumentarfilm ANGEKOMMEN. aus der Sendereihe JUKEBOX nominiert, der die Geschichte über gelebte Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer Kleinstadt in Niederösterreich erzählt.

Drei von fünf Einreichungen des Community TV OKTO wurden von der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ) für den Fernsehpreis der Erwachsenenbildung nominiert und gingen gemeinsam mit 14 weiteren Nominierungen in das Rennen für die Auszeichnungen in fünf Kategorien.

Mit einem Klick auf den Filmtitel bzw. zur Sendereihe kommen Sie zum passenden Ort in der OKTOTHEK und können die Beiträge ansehen. Die ausgezeichnete und die beiden nominierten Produktionen können Sie auch bequem auf Ihrem Handy oder Tablet in der brandneuen OKTO TV APP für iOs und Android sehen.