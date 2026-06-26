FPÖ – Kassegger/Hammerl: „Hattmannsdorfers Deutschlandleitungs-Show ist dreiste Selbstinszenierung und Tiefpunkt seiner PR-Shows“

Wien (OTS) -

Deutliche Kritik übten heute die beiden FPÖ-Energiesprecher NAbg. Axel Kassegger und NAbg. Paul Hammerl an der Selbstinszenierung von ÖVP-Energieminister Hattmannsdorfer rund um die sogenannte Deutschlandleitung der Austrian Power Grid: „Hattmannsdorfer stellt sich heute vor die Kameras und tut so, als wäre die Deutschlandleitung ein Erfolg seiner Energiepolitik. Die Realität ist eine völlig andere. Dieses Projekt wurde nämlich lange vor seiner Amtszeit geplant, genehmigt und baulich gestartet. Der ÖVP-Minister schmückt sich hier mit fremden Federn.“

Die Fakten seien eindeutig: Die Vorarbeiten zur Deutschlandleitung wurden bereits 2011 genehmigt, die Umweltverträglichkeitserklärung wurde von 2011 bis 2015 erstellt, das Projekt wurde 2015 ins UVP-Verfahren eingebracht und die UVP-Genehmigung war bereits Anfang 2016 rechtskräftig. Erste Bauarbeiten gab es laut APG bereits 2018, der Spatenstich auf deutscher Seite erfolgte 2023 und auch der Baustart im Umspannwerk St. Peter erfolgte im Jahr 2023. „Als Hattmannsdorfer Minister wurde, war dieses Projekt längst geplant, genehmigt und in Umsetzung. Mit der heutigen Pressekonferenz erreicht Hattmannsdorfers PR-Politik einen neuen Tiefpunkt“, so Kassegger und Hammerl.

Besonders unglaubwürdig sei, dass Hattmannsdorfer ausgerechnet bei der Deutschlandleitung von Stromkostensenkung spreche, während er den naheliegendsten Hebel nicht einmal angreife. „Der Engpass zwischen Deutschland und Österreich ist nicht vom Himmel gefallen und auch keine physikalische Mauer. Er ist eine verordnete Markttrennung. Wenn der Minister tatsächlich mehr Stromfluss nach Österreich ermöglichen wollte, müsste er sich mit Deutschland an einen Tisch setzen und auf eine Aufhebung oder zumindest deutliche Ausweitung dieses verordneten Engpasses drängen“, erklärten Kassegger und Hammerl.

Vor der Trennung der gemeinsamen Gebotszone hätten Deutschland und Österreich im Stromhandel eine gemeinsame Preiszone gebildet. Heute werde der Energiefluss nach Österreich nicht nur durch physikalische Leitungen, sondern vor allem durch regulatorisch zugeteilte Handelskapazitäten begrenzt. „Genau hier müsste ein Energieminister ansetzen. Hattmannsdorfer könnte sofort politisch aktiv werden und mit Deutschland eine Lösung verhandeln, damit die für Österreich verfügbare Importkapazität erhöht und der Preisunterschied zwischen Deutschland und Österreich reduziert wird. Stattdessen stellt er sich ins Rampenlicht zu einer Leitung, die längst vor seiner Amtszeit geplant, bewilligt und gebaut wurde, und verkauft fremde Arbeit als eigenen Erfolg“, kritisierten Kassegger und Hammerl.

Die beiden FPÖ-Energiesprecher stellten klar, dass sich die Strompreise rechnerisch sofort stärker an Deutschland annähern würden, wenn der verordnete Engpass zwischen der deutschen und österreichischen Gebotszone aufgehoben würde: „Die schwarz-rot-pinke Regierung tut so, als müsse Österreich bis zur Fertigstellung einzelner Leitungsprojekte warten. Das stimmt so nicht. Der Marktpreisunterschied ist auch Ergebnis einer politischen und regulatorischen Trennung. Wer diesen Engpass aufhebt oder wesentlich entschärft, sorgt unmittelbar für mehr Wettbewerb, mehr Stromhandelsmöglichkeiten und eine Wiederannäherung das deutsche Preisniveau, so wie wir dieses vor Einführung des künstlichen Engpasses hatten.“

Gleichzeitig dürfe man den Menschen aber nichts vormachen. Auch eine Aufhebung des verordneten Engpasses löse die physikalischen Netzprobleme nicht endgültig. „Die Wahrheit ist, dass die Deutschlandleitung sinnvoll ist, aber sie ist auch kein Zauberstab. Auch nach ihrer Fertigstellung kommendes Jahr werden sich die Preise nur dann nachhaltig angleichen, wenn die stark veraltete und überlastete Netzinfrastruktur innerhalb Deutschlands endlich auf einen aktuellen Stand gebracht wird. Eine Leitung von Oberösterreich nach Bayern hilft wenig, wenn der Strom wegen deutscher Nord-Süd-Engpässe gar nicht ausreichend bis Bayern transportiert werden kann“, betonten Kassegger und Hammerl.

Gerade die letzten Tage hätten gezeigt, wie gefährlich die Schönwetter-Erzählung der Bundesregierung sei. „Wenn in Deutschland die Windkraft ausfällt und in Frankreich Atomkraftwerke gedrosselt oder heruntergefahren werden müssen, wirkt der europäische Strommarkt nicht preisdämpfend, sondern preistreibend auf Österreich. In Spitzenstunden sind die Strompreise zuletzt auf über 64 Cent pro Kilowattstunde explodiert. Das ist das Ergebnis einer Energiepolitik, die sich von wetterabhängiger Erzeugung abhängig macht und gleichzeitig verlässliche Kraftwerke ideologisch bekämpft“, so die beiden freiheitlichen Abgeordneten.

Die FPÖ fordert daher eine ehrliche Energiepolitik statt weiterer PR-Inszenierungen. „Österreich braucht leistbare Energie, Versorgungssicherheit und eine Stärkung der heimischen Wasserkraft. Zusätzlich braucht es moderne Speicher, den Ausbau der Netze, Gaskraftwerke als Brücke und ein Ende der künstlichen CO2-Verteuerung. Was Österreich sicher nicht braucht, sind Minister, die sich für Projekte feiern lassen, zu denen sie nichts beigetragen haben“, betonten Kassegger und Hammerl.

„ÖVP-Minister Hattmannsdorfer sollte endlich damit aufhören, Überschriftenpolitik zu machen. Wenn er wirklich etwas gegen die explodierenden Strompreise tun will, dann soll er nicht nur PR-Termine veranstalten, sondern mit Deutschland über die Aufhebung des verordneten Engpasses verhandeln, die Stromhandelskapazitäten wieder nach Österreich erhöhen und gleichzeitig Druck für den deutschen Netzausbau machen. Die Menschen und Betriebe brauchen keine Showtermine mit viel Eigenlob, sondern echte Entlastung bei den Strompreisen“, forderten Kassegger und Hammerl.