Strasser: Faire Bedingungen für unsere Bäuerinnen und Bauern – wirksame Importkontrollen bei Agrarerzeugnissen sicherstellen

Wien (OTS) -

“Unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren nach höchsten Standards weltweit. Diese hohen Anforderungen an Qualität, Umwelt- und Lebensmittelsicherheit dürfen nicht durch Importe unterlaufen werden, die nicht denselben Regeln unterliegen”, betont ÖVP-Landwirtschaftssprecher Abg. Georg Strasser anlässlich eines Entschließungsantrags der Regierungsfraktionen betreffend faire Wettbewerbsbedingungen durch wirksame Importkontrollen bei Agrarerzeugnissen aus Drittstaaten, der heute im Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft behandelt wurde. Mit dem Antrag wird die Bundesregierung ersucht, sich auf europäischer Ebene für die konsequente Umsetzung der vereinbarten Schutzklauseln und Sicherheitsvorkehrungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse einzusetzen. “Freier Handel braucht klare Regeln. Es geht darum, die Versorgungssicherheit mit hochwertigen Lebensmitteln sicherzustellen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit unserer heimischen Land- und Lebensmittelwirtschaft zu stärken”, so Strasser.

Ein zentraler Punkt ist im Antrag die Weiterentwicklung der Rückstandskontrollen: “Wenn Pflanzenschutzmittelwirkstoffe in der Europäischen Union aufgrund ihrer besonderen Gefährlichkeit nicht zugelassen sind, müssen wir sicherstellen, dass diese Standards auch bei importierten Produkten berücksichtigt werden. Wissenschaftlich begründete Verschärfungen der Rückstandshöchstgehalte müssen möglich sein.” Strasser verweist dabei auch auf die geplanten Regelungen der Europäischen Kommission zu Wirkstoffen wie Carbendazim, Benomyl und Thiophanatmethyl: “Es braucht rasche Klarheit und konsequente Maßnahmen, damit unsere Lebensmittelstandards geschützt bleiben.” Auch bei Handelsabkommen müsse gelten: “Die europäischen Lebensmittelsicherheitsstandards sind nicht verhandelbar”, so der Landwirtschaftssprecher weiter.

“Unsere Landwirtschaft steht für Qualität, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit. Wer diese Leistungen einfordert, muss auch für faire Rahmenbedingungen sorgen. Dieser Antrag ist ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten zu sichern und unsere bäuerlichen Familienbetriebe zu stärken”, so Strasser.



AMA-Qualitätsprogramme sichern Vertrauen in heimische Lebensmittel

Ebenfalls auf der Tagesordnung stand der Bericht über die Aktivitäten der AMA-Marketing GesmbH im Geschäftsjahr 2025 wie unter anderem die Weiterentwicklung und Stärkung des AMA-Gütesiegels und AMA-Biosiegels sowie der Ausbau der Qualitäts- und Herkunftssicherung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. “Die AMA-Marketing leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass Konsumentinnen und Konsumenten auf heimische Qualität, nachvollziehbare Herkunft und unabhängige Kontrolle vertrauen können”, betont Strasser.

Mit der Kampagne “Das hat einen Wert” wurden geprüfte Qualität, regionale Herkunft und Kontrolle vermittelt. Die Bekanntheit des AMA-Gütesiegels bleibt auf hohem Niveau: Neun von zehn Österreicherinnen und Österreichern kennen und schätzen es, knapp 80 Prozent vertrauen darauf. Auch das AMA-Biosiegel wurde 2025 strategisch weiterentwickelt und mit einer neuen Kampagne stärker positioniert.

Die Kontrollen blieben 2025 das Herzstück der AMA-Qualitätssicherung. Insgesamt wurden mehr als 35.000 Kontrollen durchgeführt, davon entfielen etwa über 28.500 auf das AMA-Gütesiegel und etwa 6.600 Kontrollen auf andere Richtlinien und Markenprogramme.

“Die hohe Anzahl an Kontrollen und die Beteiligung der Betriebe zeigen: Die AMA-Qualitätsprogramme schaffen Vertrauen und sichern den Wert unserer heimischen Lebensmittel”, so Strasser abschließend. (Schluss)