  • 26.06.2026, 12:09:32
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DÖJ-Lindner: „Jetzt braucht es Auftakt zur bundesweiten Vereinheitlichung der Kinder- und Jugendhilfe auf höchstem Qualitätsniveau!“

DÖJ-Geschäftsführer Michael Lindner zu Kommissionsbericht: „Kinderrechtliche Goldstandards sind der Maßstab für den Runden Tisch der Bundesregierung zur Kinder- und Jugendhilfe“

Der beste Kinderschutz sind ausreichende Ressourcen, gute Arbeitsbedingungen und höchste Qualitätsstandards. Der Arbeitsort von Sozialpädagog:innen ist der Lebensmittelpunkt von tausenden Kindern und Jugendlichen in ganz Österreich. Und dafür brauchen wir österreichweit die höchsten Standards und dafür die finanziellen Ressourcen. Das muss die Leitlinie des von Bundesministerin Bauer versprochenen Runden Tisches zur Kinder- und Jugendhilfe sein!

Mag. Michael Lindner

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Österreich (OTS) - 

Bestätigt in seinen Forderungen nach einer Vereinheitlichung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe auf Bundesebene sieht sich der Dachverband Öst. Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen: „Der beste Kinderschutz sind ausreichende Ressourcen, gute Arbeitsbedingungen und höchste Qualitätsstandards. Der Arbeitsort von Sozialpädagog:innen ist der Lebensmittelpunkt von tausenden Kindern und Jugendlichen in ganz Österreich. Und dafür brauchen wir österreichweit die höchsten Standards und dafür die finanziellen Ressourcen. Das muss die Leitlinie des von Bundesministerin Bauer versprochenen Runden Tisches zur Kinder- und Jugendhilfe sein!“ stellt DÖJ-Geschäftsführer Michael Lindner klar.

„Der Ball zur Weiterentwicklung liegt nun bei der Politik, der Bundesregierung und den Bundesländern. Das hat die Reformkommission in ihren Empfehlungen heute unmissverständlich klargestellt. Es braucht genügend Ressourcen und Zeit für Beziehungsarbeit mit den Kindern und Jugendlichen, für Reflexion und Biografiearbeit, für Elternarbeit und noch bessere Freizeit- und Lernangebote. Das sind kinderrechtliche Standards, die wir verwirklicht sehen wollen. Unsere Einrichtungen und Mitarbeiter:innen können und machen das in ganz Österreich. Jetzt braucht es das Zukunftsversprechen dafür von Bund und Ländern“ fordert Michael Lindner abschließend.

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DÖJ - Dachverband Österreichischer Kinder- und
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Mag. Michael Lindner
Telefon: 0677/63614739
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.doej.at

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