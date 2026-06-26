Primarärzte in Österreich: Ein Berufsbild unter Druck – und zwischen Mythos und Realität

Wien (OTS) -

Primarärztinnen und -ärzte sind in Österreich in der öffentlichen Wahrnehmung unterrepräsentiert. Außerdem ist in der allgemeinen Meinung noch immer jener Mythos lebendig, der den Beruf des Primararztes als Altersausgedinge mit viel Freizeit und wenig medizinischer Handlungsnotwendigkeit betrachtet. Die Wahrheit ist eine ganz andere, wie die Primarärzteumfrage 2025 der Bundeskurie angestellte Ärzte (BKAÄ) der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) zeigt. Deren Ergebnisse wurden nun bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert. Insgesamt nahmen 1.690 Primarärzte an der Umfrage teil, das ist ein Rücklauf von 50,8 Prozent.

Daraus geht hervor, dass Primarii 31 Prozent ihrer Arbeitszeit für ärztliche Führung und Management aufbringen müssen und insgesamt 18 Prozent für administrative und dokumentarische Tätigkeiten. Für die Patientenbetreuung bleiben 29 Prozent, für Ausbildung und Lehre insgesamt nur 15 Prozent. Dazu kommt, dass 11 Prozent der Primarärzte vier oder mehr eingeplante Nachtdienste pro Monat und 26 Prozent vier oder mehr Dienste pro Monat im Rahmen eines (Ruf-)Bereitschaftsdienstes leisten.

Miserable Personalplanung

Zahlen, die zeigen: In der Realität ist der Beruf Primararzt so etwas wie ein Synonym für Tausendsassa und Feuerwehrmann und ein Mix aus grandioser Führungspersönlichkeit und hochspezialisiertem Spitzenmediziner mit Top-Management-Fähigkeiten. Gleichzeitig soll sich die Primaria bzw. der Primar um die Ausbildung, gute Stimmung, Motivation bzw. auch um die Gesundheit und Karriereplanung der Mitarbeiter in der Abteilung kümmern. Und zudem gilt er oder sie auch als eiserne Reserve für alle Dienste, wenn es aufgrund der jahrelangen, teils mangelhaften Personalplanung der Spitalsträger Personalengpässe gibt und es in der Abteilung „brennt“. Und das bei einem Grundgehalt, das längst nicht mehr den zu erbringenden Leistungen und der damit verbundenen Verantwortung entspricht.

„Der Primararzt als Personalreserve ist der Gipfel einer miserablen Personalplanung, wenn Abteilungen organisatorisch und in ihrer Personalplanung von langer Hand an die Wand gefahren wurden. Um solche Krisensituationen zu beenden, hilft nur der Schulterschluss von Ärzten und Administration“, betonte Daniel von Langen, Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte der ÖÄK. „Da die Nachfrage deutlich gesunken ist, kompensieren die Träger dies mit Doppelt- oder Dreifach-Primariaten, um diese Engpässe gänzlich zu verschleiern“, monierte von Langen. Die BKAÄ hat sich per Kurienbeschluss gegen die Vergabe von Doppel- und Mehrfachprimariaten ausgesprochen. Es müsse endlich eine ehrliche Bestandsaufnahme des realen Personalbedarfs im Spital her. „Ökonomische Weitsicht ist okay, aber es darf kein ‚Sparen um jeden Preis‘ auf dem Rücken von den ärztlichen Mitarbeitern geben, die sich überhaupt noch dazu entscheiden können, im solidarischen Gesundheitssystem arbeiten zu wollen. Weil so werden wir auch diese vertreiben – und künftig nicht nur bei der Besetzung von Primariaten Probleme bekommen“, unterstrich von Langen.

Struktureller Verbesserungsbedarf

Alexandra Kautzky-Willer, Primaria in der Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel an der MedUni Wien im AKH Wien, findet den Beruf des Primars trotz aller Herausforderungen und Hürden nach wie vor erstrebenswert: „Ich bin gerne Primaria an der Universitätsklinik, ich liebe meinen Job und wollte in meiner Karriere genau dorthin“, sagte Kautzky-Willer, die als Primaria in Österreich stark in der Minderheit ist – nur rund zehn Prozent der Primariate haben Frauen inne. Und dennoch gibt es auch für sie verbesserungswürdige Faktoren, um den Beruf Primarärztin bzw. -arzt wieder attraktiver werden zu lassen: „Die überbordende Bürokratie, mit immer mehr nicht-arztspezifischen Tätigkeiten, steht hierbei ganz weit oben. Ich würde mir zur Entlastung mehr geschultes Personal direkt im jeweiligen Bereich zur Unterstützung der Ärztinnen und Ärzte sowie Investitionen in die Infrastruktur und in funktionierende, zeitgemäße digitale Lösungen wünschen“, sagte Kautzky-Willer. „Dazu kommt eine begrenzte Entscheidungsfreiheit im Spitalsbetrieb und insbesondere im interdisziplinären Bereich in der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen. Vieles ist vom Spitalsmanagement vorgegeben und muss umgesetzt werden, hier wären wir gerne in strategische Entscheidungen früher und tiefer mit eingebunden, damit wir auch unsere Kompetenz mehr einbringen und Verbesserungsmöglichkeiten besser umsetzen können.“

Ein großes Anliegen ihrer Primariatsfunktion sei weiters, so Kautzky-Willer, die Frauenförderung in der Medizin, die „stärkere evidenzbasierte Integration von Gendermedizin in meinen sehr interdisziplinären Fachbereich und die Unterstützung von Frauen in allen Karriereschritten einschließlich Leitungspositionen“. Hier bestehe immer noch ein großer Aufholbedarf, wobei die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vor allem für Frauen mit Pflegeverpflichtungen oft weiterhin limitierend und der steigende Wunsch vieler jüngerer Mitarbeitenden nach Teilzeitarbeit für die Leitung und Letztverantwortung zunehmend herausfordernd sind. Und schlussendlich sollte es auch für Primarärzte mehr Zeit für Ausbildung und Lehre und die eigentliche Patientenbetreuung geben – das werde aber durch die zuvor genannten Aufgaben oft stark erschwert. Im AKH Wien selbst seien zumindest die Personalressourcen noch soweit gut aufgestellt, dass Primarärzte nur in Notfällen als Bereitschaft zu Randzeiten oder bei Nachtdiensten herangezogen würden.

System am Limit

Andernorts sind schon jetzt die Ressourcen knapp und damit auch die Primare als erste Personalreserve gefordert. „55 Wochenstunden sind für einen Primararzt nach wie vor Standard, jeder Vierte wird öfter als vier Mal im Monat außerhalb der normalen Dienstzeit gerufen“, sagte Rudolf Knapp, ÖÄK-Primarärztevertreter der Bundeskurie angestellte Ärzte und BKAÄ-Kurienobmannstellvertreter. In kleineren Spitälern sind die Primarärzte direkt in den Dienstbetrieb integriert, obwohl ihre eigentliche Aufgabe im Management der Abteilung liegt. Knapp war bis vor kurzem Abteilungsleiter für Radiologie am BKH Kufstein, dem zweitgrößten Spital in Tirol.

Eine der wichtigsten Aufgaben des Primars ist die Ausbildung der nächsten Ärzte-Generation. „Dabei muss im Detail auf die jeweiligen Karrieremodelle und persönlichen Bedürfnisse der ärztlichen Mitarbeiter eingegangen werden Weiters braucht es Zeit für die direkte Weitergabe von Berufserfahrung und Expertise an die jungen Kollegen im Rahmen von Tutorien“, so Knapp. „Primarärzte bilden wie leitende Oberärzte aus. Dafür bedarf es auch Zeit für Teaching-Fortbildungen, die laut unserer Umfrage 54 Prozent wahrnehmen. Könnten wir die Primarärzte von den vielen nicht-spezifischen Aufgaben entlasten, wäre dieser Prozentsatz mit Sicherheit viel höher. Denn Ausbildung ist uns wichtig.“

Primarärzte gehören zu den zentralen Leistungsträgern in unserem Gesundheitssystem. Sie sind in erster Linie der Garant dafür, dass die Patienten nach neuestem Wissenstand bestens betreut werden. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es ein optimales Miteinander mit allen in einem Spital tätigen Mitarbeitern.

„Dieses Miteinander muss der Primararzt bestmöglich managen. Diese Rolle ist ganz wesentlich in der Gesundheitsversorgung – daher müssen die Primarärzte für ihre eigentlichen Aufgaben freigespielt werden. Dazu gehört auch, dass die Abteilungen ausreichend mit Personal besetzt sind. Nur wenn das gelingt, werden wir unsere Primariate wieder leichter und besser besetzen können. Und gleichzeitig werden wir es nur durch verbesserte Arbeitsbedingungen und echte 40-Wochenstunden Arbeitszeit im Spital – egal ob für Primarii oder andere ärztliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – schaffen, dass es wieder ein erstrebenswertes Ziel ist, angestellter Arzt zu sein, vom Beginn der Ausbildung bis zur Pensionierung. Das ist momentan überwiegend nicht der Fall. Ich persönlich kenne kaum einen Arzt unter 40, der sich vorstellen kann, bis zum Ende seiner beruflichen Laufbahn Vollzeit in einem öffentlichen Spital zu arbeiten – geschweige denn als Primar“, fasste Kurienobmann von Langen zusammen. Es gibt also in Österreich nicht nur das Problem, dass es kaum gelingt, die Jungärzte im Land zu halten, sondern auch das Problem, dass eigentlich niemand mehr in einem Spital Karriere machen, sondern sobald wie möglich das öffentliche Gesundheitssystem verlassen, will. Wenn wir jetzt nicht schnell umdenken und handeln, droht auch dem Führungssystem der Kollaps“, schloss von Langen.