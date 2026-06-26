FPÖ – Schmiedlechner: „Wenn es der ÖVP mit der Herkunftskennzeichnung ernst ist, muss sie heute im Ausschuss für den FPÖ-Antrag stimmen!“

Wien (OTS) -

„Wenn es der ÖVP und ihrem Bauernbund wirklich ernst ist, dann haben sie noch heute im parlamentarischen Landwirtschaftsausschuss die Chance, Farbe zu bekennen. Dort liegt nämlich ein Antrag der FPÖ zur Einführung einer gesetzlich verpflichtenden und lückenlosen Herkunftskennzeichnung zur Abstimmung bereit. Alles andere würde die aktuellen Wortmeldungen als reinen Etikettenschwindel und leere Ankündigung ohne Taten entlarven, mit denen man unsere Bauern und Konsumenten weiter an der Nase herumführt“, erklärte FPÖ-Landwirtschaftssprecher NAbg. Peter Schmiedlechner heute und erinnerte daran, dass die verpflichtende Herkunftskennzeichnung eine langjährige Forderung der Freiheitlichen sei: „Diese Herkunftskennzeichnung muss auch verpflichtend sein. Laut den heutigen ÖVP-Aussagen will man sich offenbar wieder eine Hintertür mit der ‚Freiwilligkeit‘ offenlassen – das wäre nicht einmal eine halbherzige Lösung, sondern blanker Hohn.“

Jahrelang habe die ÖVP aber im Parlament unzählige freiheitliche Anträge für eine verpflichtende Kennzeichnung blockiert und die Interessen der Agrarkonzernlobby über jene der eigenen Bevölkerung und der heimischen Landwirte gestellt. „Dass jetzt Bewegung in die ÖVP gekommen ist, ist nur unserem konsequenten freiheitlichen Druck zuzuschreiben, auch auf kommunaler Ebene mit unseren Initiativen ‚Regional statt global‘. Jüngste Umfragen haben zudem ergeben, dass 74 Prozent der Bevölkerung eine rasche Umsetzung der Herkunftskennzeichnung fordern. Die ÖVP kann heute den Worten Taten folgen lassen und unserem Antrag die Zustimmung erteilen. Tut sie das nicht, beweist sie einmal mehr, dass sie die Bauern verrät und die Konsumenten im Unklaren lassen will, ob sie ein Schnitzel aus Österreich oder Billigfleisch aus Südamerika oder sonst woher auf dem Teller haben. Denn mit der Zustimmung zu Mercosur hat die ÖVP bereits einen unverzeihlichen Verrat an unseren heimischen Bauern und der Versorgungssicherheit unserer Bevölkerung mit gesunden Lebensmitteln begangen“, so Schmiedlechner weiter.

Abschließend richtete der freiheitliche Landwirtschaftssprecher einen klaren Appell an die ÖVP: „Beenden Sie Ihre Blockadehaltung! Stimmen Sie heute für den freiheitlichen Antrag und setzen wir gemeinsam eine echte, verpflichtende Herkunftskennzeichnung um. Unsere Bauern haben sich Fairness verdient und die Konsumenten haben ein Recht darauf, zu wissen, was sie essen. Wir werden nicht zulassen, dass die ÖVP mit billigen PR-Gags durchkommt, während die heimische Landwirtschaft im Stich gelassen wird!“