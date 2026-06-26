FPÖ – Mölzer: „Wiener Festwochen waren ein sektenartiger Politkult auf Kosten der Steuerzahler!“

Wien (OTS) -

Nach dem Ende der Wiener Festwochen 2026 zog FPÖ-Kultursprecher NAbg. Wendelin Mölzer ein vernichtendes Resümee über das wochenlange Kulturfestival. Angesichts sinkender Auslastung und durchwachsener Kritiken, die von „Sand im Getriebe“ bis hin zu einem eklatanten Mangel an echten Höhepunkten sprachen, sah sich der freiheitliche Kultursprecher in seiner bisherigen Kritik vollends bestätigt. Anstatt das Publikum mit künstlerischer Qualität zu überzeugen, sei das Festival vor allem durch die feige Ausladung von Andersdenkenden und absurde Inszenierungen aufgefallen. „Wenn das sündteure Programm am Ende nur noch als prätentiöse Luftnummer taugt, dann ist der künstlerische Bankrott dieser linken Kulturschickeria offiziell besiegelt. Die Menschen haben diese ideologische Dauerbeschallung und die elitäre Nabelschau satt. Hier werden Millionen Euro an hart erarbeitetem Steuergeld verbrannt, um einer kleinen, realitätsverweigernden Blase ihre links-woken Fantasien zu finanzieren“, erklärte Mölzer.

Besonders kritisch beäugte der FPÖ-Kultursprecher die inhaltlichen Auswüchse des diesjährigen Programms. So sei etwa eine neunstündige Darbietung der Künstlerin Florentina Holzinger, die mit Monstertrucks, Hexentänzen und Nacktheit aufwartete und sich christlicher Symbolik bediente, eine reine Provokation gewesen. Auch klassische Werke wie der „Parsifal“ seien durch den völlig deplatzierten Einsatz von Künstlicher Intelligenz bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Dass man nun schon seelenlose Algorithmen bemühen müsse, um die eigene künstlerische Konzeptlosigkeit zu überspielen, sei für den Kultursprecher ein absolutes Armutszeugnis. Zudem habe die Debatte um den ausgeladenen US-Unternehmer Peter Thiel das Festival nachhaltig überschattet.

„Was uns hier als große Kunst verkauft wird, ist in Wahrheit eine respektlose Verhöhnung unserer christlichen Werte und Traditionen. Da lässt man nicht nur nackte Hexen um Monstertrucks tanzen, sondern zelebriert stundenlange, blasphemische Blutorgien am Schauplatz des berüchtigten ‚Orgien Mysterien Theaters‘. Da turnen nackte Nonnen über die Bühne, christliche Rituale werden mit einer abstoßenden Schmutz-Ästhetik besudelt und Darstellerinnen an Kreuze geheftet – alles nur für billige Schockeffekte. Wenn der christliche Glaube mit Steuergeld derart in den Dreck gezogen wird und man Meisterwerke mit billigen KI-Spielereien verschandelt, weil es offenbar an echtem menschlichen Talent fehlt, dann ist das keine Kunst mehr“, kritisierte Mölzer.

Abschließend forderte der freiheitliche Kultursprecher einen sofortigen Stopp der öffentlichen Förderungen für derartige Formate und eine tiefgreifende Reform der Kulturfinanzierung. „Wir brauchen eine radikale Wende in der Kulturpolitik. Das hart erarbeitete Steuergeld der Österreicher darf nicht länger für blasphemische Schmierentheater, ideologische Umerziehungsexperimente und langweilige Bühnen-Bildschirmschoner missbraucht werden. Echte Kunst muss für die Bürger da sein und nicht für die elitären Fantasien völlig abgehobener Kultur-Dilettanten!“, so Mölzer.