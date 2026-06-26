  • 26.06.2026, 11:09:02
  • /
  • OTS0086

NEOS zu RH-Kritik: Jetzt Strukturreformen umsetzen

Hoyos: „Die Zeit des Bremsens und Blockierens muss vorbei sein.“

Wien (OTS) - 

Der NEOS-Generalsekretär und Vorsitzende des Rechnungshofausschusses Douglas Hoyos teilt den Befund des Rechnungshofes, wonach für nachhaltig stabile Staatsfinanzen dringend strukturelle Reformen und Bürokratieabbau notwendig sind.

„Genau deshalb wurde auf Betreiben von uns NEOS der Bürokratieabbau zu einem zentralen Schwerpunkt im Regierungsprogramm und in weiterer Folge schließlich auch die Reformpartnerschaft in Leben gerufen. Sie hat die Aufgabe, die Reformen auf den Weg zu bringen, die dafür sorgen, dass unser Sozialstaat leistbar bleibt und zugleich wieder leistungsfähiger wird. Dadurch soll vor allem auch das Leben der Bürgerinnen und Bürger weniger kompliziert und der Wirtschaftsstandort entlastet werden. Die gestern aktualisierten Prognosen der Wirtschaftsforscher zeigen, dass es ein wesentliches Potential gibt. Nicht nur die Wirtschaftsforscher rechnen in ihren Modellen daher mit Reformen, sondern auch die Österreicherinnen und Österreicher.“

Bund, Länder und Gemeinden seien gleichermaßen gefordert, unklare Zuständigkeiten, Doppelgleisigkeiten und komplizierte Abläufe ehrlich zu hinterfragen und zu beseitigen, so Hoyos. „Nicht nur der Rechnungshof, alle Fachleute mahnen diese Reformen ein - zurecht, denn die derzeitige Zersplitterung ist teuer und schlecht. Deshalb sind nicht nur im Bereich Bildung, sondern auch bei der Gesundheit große Würfe notwendig, aus Patientensicht genauso wie aus Steuerzahlersicht. Die Zeit des Bremsens und Blockierens muss jetzt vorbei sein.“

Rückfragen & Kontakt

NEOS Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected] (Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected])

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Parlamentsklub der NEOS

Rückfragen & Kontakt

NEOS Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected] (Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected])

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright