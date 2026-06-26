NEOS zu RH-Kritik: Jetzt Strukturreformen umsetzen

Wien (OTS) -

Der NEOS-Generalsekretär und Vorsitzende des Rechnungshofausschusses Douglas Hoyos teilt den Befund des Rechnungshofes, wonach für nachhaltig stabile Staatsfinanzen dringend strukturelle Reformen und Bürokratieabbau notwendig sind.

„Genau deshalb wurde auf Betreiben von uns NEOS der Bürokratieabbau zu einem zentralen Schwerpunkt im Regierungsprogramm und in weiterer Folge schließlich auch die Reformpartnerschaft in Leben gerufen. Sie hat die Aufgabe, die Reformen auf den Weg zu bringen, die dafür sorgen, dass unser Sozialstaat leistbar bleibt und zugleich wieder leistungsfähiger wird. Dadurch soll vor allem auch das Leben der Bürgerinnen und Bürger weniger kompliziert und der Wirtschaftsstandort entlastet werden. Die gestern aktualisierten Prognosen der Wirtschaftsforscher zeigen, dass es ein wesentliches Potential gibt. Nicht nur die Wirtschaftsforscher rechnen in ihren Modellen daher mit Reformen, sondern auch die Österreicherinnen und Österreicher.“

Bund, Länder und Gemeinden seien gleichermaßen gefordert, unklare Zuständigkeiten, Doppelgleisigkeiten und komplizierte Abläufe ehrlich zu hinterfragen und zu beseitigen, so Hoyos. „Nicht nur der Rechnungshof, alle Fachleute mahnen diese Reformen ein - zurecht, denn die derzeitige Zersplitterung ist teuer und schlecht. Deshalb sind nicht nur im Bereich Bildung, sondern auch bei der Gesundheit große Würfe notwendig, aus Patientensicht genauso wie aus Steuerzahlersicht. Die Zeit des Bremsens und Blockierens muss jetzt vorbei sein.“