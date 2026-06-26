AVISO – Mittwoch, 1. Juli, 18 Uhr: Verleihung des Bruno-Kreisky-Preises für das politische Buch 2025

Wien (OTS) -

Kommenden Mittwoch, 1. Juli, findet die Verleihung des Bruno-Kreisky-Preises für das politische Buch 2025 statt – eine Veranstaltung des SPÖ-Parlamentsklubs, des Karl-Renner-Instituts und der SPÖ-Bildung. Der Hauptpreis geht an Oliver Jens Schmitt für „Moskaus westliche Rivalen. Eine europäische Geschichte vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer“. Eröffnet wird die Veranstaltung von Doris Bures, Dritte Nationalratspräsidentin und Präsidentin des Renner-Instituts. Die Laudationen halten u.a. Finanzminister Markus Marterbauer und Jury-Vorsitzender Hannes Swoboda. ****

Oliver Jens Schmitt erzählt in seinem Buch die Geschichte der Nachbarn Russlands. Er zeichnet die historischen Erfahrungen von Norwegern, Schweden, Finnen, Esten, Letten, Litauern, Polen, Belarusen, Ukrainern und Moldauern nach und beschreibt ihr Verhältnis zu Moskau und die Unterschiede in den politischen Kulturen. Schmitt ist Professor für Geschichte Südosteuropas an der Uni Wien und gilt als einer der besten Kenner der Sozial- und Kulturgeschichte Osteuropas.

Der Anerkennungspreis geht an Martin Prinz für „Die letzten Tage“. In diesem erschütternden Tatsachenroman erzählt er anhand von Gerichtsakten von den grauenhaften Endphasenverbrechen in einer Region Niederösterreichs im April 1945, wo ein NS-Kreisleiter ein Mordregime errichtete und vermeintliche Deserteure oder „Verräter“ willkürlich kurz vor Kriegsende ermordet wurden.

Der Preis für besondere verlegerische Leistungen geht an den Verlag „Jung und Jung“.

Zeit: Mittwoch, 1. Juli 2026, 18 Uhr

Ort: Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien

PROGRAMM:

Eröffnung und einleitende Worte

Doris Bures, Dritte Präsidentin des Nationalrats, Präsidentin des Karl-Renner-Instituts

Laudationen

Sabine Kroissenbrunner, Generalsekretärin des Bruno Kreisky Forums

Markus Marterbauer, Bundesminister für Finanzen

Hannes Swoboda, MEP ret., Vorsitzender der Jury

Urkundenüberreichung an die Preisträger:innen

Oliver Jens Schmitt, Hauptpreis für „Moskaus westliche Rivalen. Eine europäische Geschichte vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer“, Klett-Cotta, 2025

Martin Prinz, Anerkennungspreis für „Die letzten Tage“, Jung und Jung, 2025

Jung und Jung, Preis für besondere verlegerische Leistungen

Festrede

Oliver Jens Schmitt

Moderation

Sonja Kato

Anmeldung erforderlich: [email protected]

(Schluss) ah/ls