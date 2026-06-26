BJV, HPV-Impfung jetzt! und ÖH: Gratis-HPV-Impfung bis 30 Jahre dauerhaft absichern

Wien (OTS) -

Mit 30. Juni endet die kostenlose Nachholaktion der HPV-Impfung für alle 21- bis 30-Jährigen. Für viele bedeutet das: Wer die Impfserie noch nicht abgeschlossen hat, muss künftig wieder mehrere hundert Euro für den empfohlenen Schutz bezahlen. Denn im neuen Doppelbudget der Bundesregierung ist keine Verlängerung der Gratis-Impfung bis 30 vorgesehen.

Die Bundesjugendvertretung (BJV), der Verein HPV-Impfung jetzt! und die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) kritisieren diese Entscheidung und fordern die dauerhafte Kostenübernahme der HPV-Impfung bis zum 30. Lebensjahr. Denn: „Die HPV-Impfung ist die einzige Impfung, die nachweislich vor verschiedenen Krebsarten schützen kann. Gerade deshalb ist es unverständlich, dass ausgerechnet bei einer der wirksamsten Maßnahmen der Krebsprävention gespart wird“, erklären die BJV-Vorsitzenden Lejla Visnjic und Ahmed Naief. Auch das Nationale Impfgremium empfiehlt die HPV-Impfung bis zum 30. Lebensjahr nachzuholen, sofern sie nicht bereits vor dem 12. Lebensjahr verabreicht wurde.

Bedarf weiterhin hoch

Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung kommen im Laufe ihres Lebens mit HPV in Kontakt, die Impfung kann vor krebsverursachenden Virustypen schützen. Gleichzeitig liegt die Durchimpfungsrate in Österreich jedoch deutlich unter den internationalen Zielen: „Ende Mai hatten nur 41 Prozent der 21- bis 30-Jährigen die erste und 30 Prozent die zweite Impfdosis erhalten. Das zeigt, dass es weiterhin einen kostenlosen Zugang zu dieser wichtigen Vorsorgemaßnahme – und dafür auch zielgerichtete Informationskampagnen – braucht“, so Lili Pick, Vorstandsmitglied des Vereins HPV-Impfung jetzt!.

Kosten werden wieder zur Hürde

Mit dem Wegfall der Kostenübernahme für die HPV-Impfung werden junge Menschen zusätzlich finanziell belastet – und das in einer Zeit, in der sie bereits mit der Teuerung und steigenden Wohnkosten konfrontiert sind. „Die vergangenen Jahre haben deutlich gezeigt, dass ein kostenloses Impfangebot stark nachgefragt wird. Mit dem Auslaufen der Aktion ist für uns klar: Gerade die Gesundheitsvorsorge sollte nicht vom Einkommen abhängig sein“, so Viktoria Kudrna, Selina Wienerroither und Umut Ovat vom ÖH-Vorsitzteam.

Die BJV, der Verein HPV-Impfung jetzt! und die ÖH appellieren deshalb an die Bundesregierung, im Budget noch Mittel für eine Verlängerung der kostenlosen HPV-Impfung für alle 21- bis 30-Jährigen bereitzustellen. Denn Investitionen in wirksame Prävention sparen langfristig Kosten.