900 Euro Ersparnis: Mietervereinigung fordert Betriebskosten-Reform

Wien (OTS) -

Die Mietervereinigung Wien präsentiert bereits zum 18. Mal Zahlen zum Preisgefüge von Betriebskosten in privaten Wiener Mietshäusern. Grundlage für die Erhebung sind die Betriebskostenabrechnungen, die Mitglieder der Mietervereinigung zur Überprüfung einreichen. Aus diesen Daten ermittelt die Organisation repräsentative Durchschnittswerte für Wien. Die aktuellen Zahlen beziehen sich auf das Abrechnungsjahr 2024.

Betriebskosten 2024 im Detail

Im Abrechnungsjahr 2024 beliefen sich die durchschnittlichen monatlichen Nettobetriebskosten pro Quadratmeter Nutzfläche auf rund 2,57 Euro (2023: 2,52 Euro). Die Betriebskosten sind im Jahresvergleich somit um 1,8 Prozent gestiegen. Eine 70-Quadratmeter-Wohnung in Wien war im Jahr 2024 mit monatlich rund 180 Euro (2023: 176 Euro) an Nettobetriebskosten belastet.

Die stärksten Zuwächse verzeichneten 2024 Kosten für Reinigung (+2,9 %) sowie Verwaltung und Aufzüge (jeweils +2,8 %). Die Kosten für Müllentsorgung dagegen sanken aufgrund einer temporären Gebührenbremse.

Die wichtigsten Betriebskostenpositionen 2024 im Überblick (jeweils pro Quadratmeter und Jahr):

Versicherungsprämien: 7,11 Ꞓ/m² (+2,4 %; 2023: 6,94 Ꞓ/m²)

Reinigungskosten: 6,76 Ꞓ/m² (+2,9 %; 2023: 6,57 Ꞓ/m²)

Wasser/Abwasser: 5,06 Ꞓ/m² (+0,8 %; 2023: 5,02 Ꞓ/m²); verbrauchsabhängig

Verwaltungshonorar: 4,47 Ꞓ/m² (+2,8 %; 2023: 4,35 Ꞓ/m²); gesetzlich gedeckelt – Höchstbetrag = 4,47 Ꞓ/m²

Müllentsorgung: 3,11 Ꞓ/m² (-6,3 %; 2023: 3,32 Ꞓ/m²); verbrauchsabhängig, 2024 durch Gebührenbremse temporär gesenkt

Liftkosten (nur in Häusern mit Aufzügen): 3,63 Ꞓ/m² (+2,8 %; 2023: 3,53 Ꞓ/m²)

Reform der Betriebskosten nötig

Mehr als ein Drittel der gesamten Betriebskosten entfällt auf die Positionen Versicherungsprämien, Verwaltungshonorar und Grundsteuer. „Mieterinnen und Mieter zahlen für Kosten, die eigentlich die Vermietenden tragen müssten – das ist schlicht unfair“, sagt Georg Niedermühlbichler, Präsident der Mietervereinigung Österreichs, und erneuert die Forderung nach einer Reform des gesetzlichen Betriebskostenkatalogs. „Streichen wir Grundsteuer, Versicherungen und Verwaltungskosten aus dem Betriebskostenkatalog; das würde einer Million Haushalte viel Geld ersparen.“

Allein Versicherung und Verwaltung verschlingen im Schnitt 11,58 Euro pro Quadratmeter und Jahr – für eine 70-Quadratmeter-Wohnung sind das inklusive Umsatzsteuer fast 900 Euro jährlich. Die Grundsteuer kommt noch obendrauf – das Sparpotenzial einer Reform fiele also noch höher aus.

Kontrolle der Abrechnungen kann sich lohnen

Die Betriebskostenabrechnungen für das Jahr 2025 sind bis spätestens 30. Juni 2026 zu legen. Einer Umfrage unter Mitgliedern der Mietervereinigung zufolge erhalten nicht alle Privatmieterinnen bzw. -mieter überhaupt eine Betriebskostenabrechnung, auch wenn diese gesetzlich vorgeschrieben ist. Jede/jeder vierte Befragte gab an, gar keine Abrechnung erhalten zu haben. „Mieterinnen und Mieter sollten ihr gesetzliches Recht nutzen und die Abrechnung von der Hausverwaltung anfordern“, erklärt Niedermühlbichler.

Er empfiehlt, vorliegende Abrechnungen genau zu kontrollieren – denn der Großteil aller von der Mietervereinigung überprüften Abrechnungen sei in vielerlei Punkten zu beanstanden. „Es lohnt sich, die Abrechnung von unseren Expertinnen und Experten prüfen zu lassen“, sagt Niedermühlbichler. In vielen Fällen hole man für die Mieterinnen und Mieter Jahr für Jahr Geld zurück.