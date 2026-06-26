  • 26.06.2026, 10:32:02
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Erdbeben in Venezuela: Caritas verstärkt Nothilfe – Überlebende brauchen Wasser, Schutz und medizinische Versorgung

Zahl der Opfer steigt weiter – Caritas Österreich bittet um Spenden für lebensrettende Hilfe

Wien (OTS) - 

Einen Tag nach den schweren Erdbeben in Venezuela wird das ganze Ausmaß der Katastrophe zunehmend sichtbar. Während Rettungsteams weiterhin nach Verschütteten suchen, steigt die Zahl der Todesopfer und Verletzten laufend an. Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren und verbringen aus Angst vor weiteren Nachbeben die Nächte im Freien.

Die Erdbeben trafen ein Land, das bereits vor der Katastrophe unter einer schweren humanitären Krise litt. Beschädigte Straßen, Strom- und Kommunikationsausfälle erschweren die Rettungsarbeiten und die Versorgung der Bevölkerung zusätzlich.

Sauberes Wasser, Notunterkünfte und medizinische Hilfe dringend benötigt

Nach Einschätzung der Caritas-Partner vor Ort gehören sichere Unterkünfte, Trinkwasser, Lebensmittel, Hygieneartikel, medizinische Versorgung und psychosoziale Unterstützung zu den dringendsten Bedürfnissen. Viele Krankenhäuser arbeiten bereits an ihrer Belastungsgrenze, gleichzeitig erschweren Nachbeben den Einsatz der Rettungskräfte. Tausende Familien verbringen die Nächte im Freien, weil ihre Häuser beschädigt wurden oder ihre Sicherheit noch nicht überprüft werden konnte.

Gemeinsam mit Caritas Venezuela, Catholic Relief Services (CRS), Caritas Deutschland und Caritas Schweiz verstärkt die Caritas Österreich ihre Nothilfe. Die Teams der Caritas Venezuela sind seit den ersten Stunden nach dem Erdbeben im Einsatz. In den betroffenen Diözesen erfassen sie gemeinsam mit den Pfarren die Schäden und koordinieren die Hilfe für die betroffenen Familien. Zahlreiche Pfarren und kirchliche Einrichtungen haben ihre Türen bereits als Notunterkünfte und Ausgabestellen für Hilfsgüter geöffnet. Gleichzeitig mobilisiert CRS zusätzliches Personal und Ressourcen, um insbesondere die Versorgung mit Trinkwasser, Lebensmitteln und weiteren lebenswichtigen Hilfsgütern rasch auszuweiten.

„Die Bilder aus Venezuela zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Doch sie zeigen auch Menschen, die einander helfen. Unsere Partner der Caritas Venezuela sind bereits im Einsatz. Mit jeder Spende ermöglichen wir ihnen, Familien rasch mit Trinkwasser, Lebensmitteln und einem sicheren Ort zum Schlafen zu versorgen. Jede Unterstützung macht jetzt einen konkreten Unterschied“, sagt Andreas Knapp, Generalsekretär für Internationale Programme der Caritas Österreich.

Caritas bittet um Spenden

Die Caritas Österreich ruft weiterhin zu Spenden für die Erdbebenhilfe in Venezuela auf. Die Unterstützung ermöglicht die rasche Bereitstellung von Trinkwasser, Notunterkünften, Lebensmitteln, Hygieneartikeln und weiterer lebenswichtiger Hilfe für die betroffenen Familien.

Spendenkonto:

Caritas Österreich
IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560
Kennwort: Erdbeben Venezuela

Online spenden:
www.caritas.at/erdbeben-venezuela

Rückfragen & Kontakt

Caritas Österreich
Melanie Wenger-Rami, MA, Leitung Öffentlichkeitsarbeit &
Pressesprecherin
+43676 7804589
[email protected]
www.caritas.at

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