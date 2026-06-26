FPÖ fordert vom ÖVP-Energieminister sowie seiner Staatssekretärin eine klare österreichische Position im EU-Energierat

Wien (OTS) -

Anlässlich des heutigen EU-Energierats warnten die FPÖ-Energiesprecher NAbg. Axel Kassegger und NAbg. Paul Hammerl vor den massiven versorgungs- und standortpolitischen Risiken der EU-Methanemissionsverordnung. „Niemand stellt in Frage, dass Methanemissionen reduziert und Umweltstandards eingehalten werden müssen. Aber eine Regulierung, die Importeure für Emissionen entlang internationaler Lieferketten haftbar macht, auf die sie faktisch keinen Zugriff haben, ist energiepolitisch und wirtschaftlich brandgefährlich“, so Kassegger und Hammerl, die von ÖVP-Wirtschafts- und Energieminister Hattmannsdorfer sowie seiner Staatssekretärin Zehetner eine klare österreichische Position im EU-Energierat einforderten.

Ab 1. Jänner 2027 drohen für Rohöl-, Erdgas- und LNG-Importe umfangreiche Mess-, Berichts- und Prüfpflichten. Diese MRV- und Compliance-Vorgaben können dazu führen, dass wesentliche Lieferanten ihre Produkte nicht mehr rechtskonform in die EU liefern oder europäische Unternehmen aus Haftungs-, Reputations- und Prüfungsrisiken keine langfristigen Lieferverträge mehr abschließen können. „Damit schafft Brüssel keine Versorgungssicherheit, sondern eine künstliche Verknappung der Bezugsquellen. Gerade angesichts geopolitischer Risiken – von der Straße von Hormus, über die Ukraine bis zu den globalen LNG-Märkten – ist das völlig realitätsfremd“, kritisierten die beiden FPÖ-Energiesprecher.

Während weite Teile der Welt ihre Gasnachfrage langfristig massiv ausbauen und Erdgas beispielsweise gezielt für den Betrieb energieintensiver KI-Rechenzentren einsetzen, schießt sich Europa mit zusätzlichen Importauflagen aus dem Markt. „Die Welt setzt auf Energieversorgung aus Erdgas, Europa setzt auf bürokratische Selbstbeschränkung. So gefährdet man Versorgungssicherheit, Industriearbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit“, so Kassegger und Hammerl.

Besonders unverständlich sei, dass erst vor zwei Tagen im parlamentarischen Wirtschaftsausschuss ein FPÖ-Antrag zur Forcierung der heimischen Erdgasförderung abgelehnt wurde – mit dem Argument, der Ausstieg aus Gas sei langfristiges Ziel. „Während andere Staaten die Förderung von deren Bodenschätzen forcieren und den Ausbau von LNG-Infrastruktur sowie Gaskraftwerke stark ausbauen, verweigert Österreich sogar eine sachliche Potenzialprüfung eigener Gasvorkommen. Das ist keine Energiewende mit Augenmaß, sondern Standortpolitik gegen die Realität und jede Vernunft“, betonten die beiden Energiesprecher.

Die FPÖ fordert daher von ÖVP-Wirtschafts- und Energieminister Hattmannsdorfer sowie seiner Staatssekretärin Zehetner eine klare österreichische Position im heutigen EU-Energierat. Die Methanverordnung muss grundlegend überarbeitet, die Importvorgaben praxistauglich ausgestaltet und einer belastbaren Versorgungssicherheits-, Kosten- und Standortfolgenabschätzung unterzogen werden. Sollte keine rechtssichere und vollziehbare Lösung erreicht werden, ist auch eine Aussetzung der Verordnung in ihrer jetzigen Form zu prüfen.

„Europa braucht realistische Rahmenbedingungen für sichere, leistbare und diversifizierte Energieversorgung, aber sicher keine Bürokratie, die Gasimporte verunsichert, Lieferverträge blockiert und unseren Wirtschaftsstandort weiter schädigt“, betonten Kassegger und Hammerl.