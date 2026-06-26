  • 26.06.2026, 09:57:03
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Walter Gröbchen neu im IFPI-Vorstand

Prägende Persönlichkeit der österreichischen Musikbranche

Walter Gröbchen, Vorstandsmitglied IFPI Austria
Wien (OTS) - 

In der Generalversammlung vom 24. Juni 2026 wurde Walter Gröbchen in den Vorstand des Verbands der Österreichischen Musikwirtschart - IFPI Austria gewählt.

Seit Jahrzehnten zählt Walter Gröbchen zu den prägenden Persönlichkeiten der österreichischen Musikbranche. Als engagierter Musikmanager, Labelbetreiber, Netzwerker und unermüdlicher Förderer heimischer Künstlerinnen und Künstler hat er die Entwicklung der österreichischen Musikszene maßgeblich mitgestaltet. Sein Einsatz für Vielfalt und Sichtbarkeit österreichischer Musik reicht weit über die Grenzen des Landes hinaus. Mit seiner langjährigen Erfahrung, seiner Expertise und seiner Leidenschaft für Musik bringt Walter Gröbchen wertvolle Perspektiven in die Arbeit der IFPI Austria ein. Wir freuen uns sehr über seine Wahl und wünschen ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg!

Franz Pleterski als Präsident, Karsten Kuskop-Schulze als Vize-Präsident sowie Stefan Hochwallner, Matthias Pirngruber und Romy Reis komplettieren den IFPI-Vorstand.

Rückfragen & Kontakt

Verband der Österreichischen Musikwirtschaft - IFPI Austria
Thomas Böhm
Telefon: 01 5356035
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ifpi.at

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