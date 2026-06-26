GBH-Hitzetage (5): Eine heiße Woche. Tausende, die durchgearbeitet haben

Wien. (OTS) -

Während viele Menschen die erste große Hitzewelle des Jahres im Schatten verbringen konnten, haben tausende Beschäftigte in den BAU-HOLZ-Branchen weitergearbeitet. Die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) war in den vergangenen Tagen auf Baustellen in ganz Österreich unterwegs und zieht eine klare Bilanz: Wer unser Land baut, verdient größtem Respekt und bestmöglichen Schutz vor Hitze und UV-Strahlung.

Freitagnachmittag. Die Arbeit endet. Irgendwo in Österreich steigt ein Bauarbeiter vom Gerüst, packt sein Werkzeug ein und fährt nach Hause. Er hat bei enormer Hitze gearbeitet – draußen, ohne Klimaanlage, mit vollem Körpereinsatz. Er hat durchgehalten. Wie tausende andere auch. Heute. Diese Woche. Jahr für Jahr. Die GBH ist täglich dabei – auf den Baustellen, direkt bei den Menschen.

Was diese Woche sichtbar wurde

Fünf Tage, fünf Themen. Die GBH-Hitzetage haben gezeigt, was Hitze auf österreichischen Baustellen wirklich bedeutet.

Dass Hitzefrei nicht ganze Tage betrifft, sondern die wenigen kritischen Stunden rund um die und nach der Mittagszeit. Dass es Betriebe gibt, die Verantwortung übernehmen – mit Betriebsvereinbarungen, früheren Arbeitszeiten und echten Schutzmaßnahmen. Und dass Hitzeschutz nicht erst auf der Baustelle beginnen darf, sondern bereits beim Bauauftrag verankert sein muss.

Vor allem aber haben die Gespräche dieser Woche gezeigt: Die Belastung ist real. Wer bei 30 oder noch mehr Grad arbeitet, spürt die Hitze nicht in einer Statistik, sondern am eigenen Körper. Die Werkzeuge für besseren Schutz liegen auf dem Tisch. Jetzt geht es darum, sie konsequent anzuwenden.

Das Ohr bei den Beschäftigten

GBH-Bundesvorsitzender Abg. z. NR Josef Muchitsch war diese Woche trotz dichtem Terminplan jeden Tag auf einer Baustelle – nicht für Pressefotos, sondern um zu hören, wie es den Kolleginnen und Kollegen wirklich geht. Was er gesehen und gehört hat, bestätigt: Die Hitze belastet die Beschäftigten massiv. Gleichzeitig gibt es auf allen Seiten den Willen, Verbesserungen umzusetzen – bei den Beschäftigten, bei verantwortungsvollen Betrieben und bei den Auftraggebern. „Ich war diese Woche jeden Tag auf einer Baustelle. Was ich gesehen und gehört habe, bestärkt mich in dem, was wir fordern. Diese Menschen arbeiten hart – bei jedem Wetter, bei jeder Hitze. Sie bauen und sanieren unsere Straßen, unsere Schulen, unsere Krankenhäuser und unsere Wohnungen. Das Mindeste, das wir ihnen schulden, ist, dass sie am Ende des Tages gesund nach Hause kommen“, so Muchitsch.

Die Hitzetage gehen weiter

Die GBH-Hitzetage sind keine Eintagsfliege. Die GBH bleibt auf den Baustellen – diese Woche, nächste Woche und den ganzen Sommer über. Mit Wasser. Mit Information. Mit Forderungen. Mit dem Blick auf jene Menschen, die oft selbstverständlich erscheinen, obwohl sie jeden Tag dafür sorgen, dass in Österreich etwas weitergeht. Rund 240.000 Beschäftigte arbeiten in den Branchen der Gewerkschaft BAU-HOLZ. Viele von ihnen verbringen ihren Arbeitstag im Freien – auf Baustellen, Dächern, Gerüsten, Straßen oder aber auch in heißen Produktionshallen. Sie errichten die Infrastruktur – die Zukunft – unseres Landes. Sie schaffen Wohnraum. Sie halten Österreich am Laufen.

Die GBH sagt Danke – im Namen aller Österreicherinnen und Österreicher, die täglich auf das vertrauen, was die Beschäftigten am Bau für uns alle erschaffen. Anerkennung ist wichtig. Aber sie reicht nicht. Wer unser Land baut, verdient bestmöglichen Schutz. Die GBH wird weiter dafür eintreten. Denn am Ende geht es immer um dasselbe: Dass Menschen gesund zu ihren Familien nach Hause kommen.

GBH-Hitzetage – die Themen der Woche

Tag 1: Verantwortung übernehmen – Gesundheit schützen

Tag 2: Es geht um wenige Stunden – nicht um ganze Tage

Tag 3: Die coolsten Baustellen Österreichs gesucht

Tag 4: Hitzeschutz beginnt vor dem ersten Spatenstich

Tag 5: Eine heiße Woche. Tausende, die sie durchgearbeitet haben.

Hitze.App: Sofort wissen, wann es so weit ist

Die kostenlose Hitze.App der GBH zeigt per Postleitzahl in Echtzeit an, ob die für Hitzefrei relevante Temperatur von 32,5 Grad Celsius erreicht wurde. Download: gbh-news.at/hitze-app