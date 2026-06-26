Stärkung der Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften

Wien (OTS) -

Seit über 30 Jahren leisten FHs/HAWs einen unverzichtbaren Beitrag für Wirtschaft, Gesellschaft und Forschung. Sie schaffen Chancen und treiben Innovation direkt in den Regionen voran. Diesen Erfolgskurs wollen wir gemeinsam weitergehen und weiter stärken. Mit dem präsentierten Doppelbudget setzt die Bundesregierung klare Akzente für starke, moderne und zukunftsorientierte FHs und HAWs.

Konkret umfasst das Maßnahmenpaket für die Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften:

Stärkung

Studienplatzfinanzierung: Erhöhung der Fördersätze (+ 20 Mio. Ꞓ)

Planungssicherheit durch gemeinsamen E&F-Entwicklungsplan

Finanzieller Spielraum

14 Millionen Euro zusätzliche Sondermittel: Mehr Kooperationen und Durchlässigkeit Stärkung europäischer Hochschulallianzen Duale Studienangebote in Kooperation mit Unternehmen



Vereinfachung

Vereinfachung der Programmakkreditierung

Mehr Flexibilität bei der Studienplatzbewirtschaftung durch einfachere Umschichtungen innerhalb der Fördergruppen

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, dazu: "Dieses Budget ist ein deutliches Bekenntnis zu unseren Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Wir stärken diesen Zukunftssektor finanziell, schaffen mehr Flexibilität und bauen Hürden ab. Denn Fachhochschulen schaffen Innovation in den Regionen, bilden die Fachkräfte von morgen aus und sind ein wichtiger Motor für die Zukunft unseres Landes.“