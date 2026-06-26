- 26.06.2026, 08:53:02
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Stärkung der Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
Seit über 30 Jahren leisten FHs/HAWs einen unverzichtbaren Beitrag für Wirtschaft, Gesellschaft und Forschung. Sie schaffen Chancen und treiben Innovation direkt in den Regionen voran. Diesen Erfolgskurs wollen wir gemeinsam weitergehen und weiter stärken. Mit dem präsentierten Doppelbudget setzt die Bundesregierung klare Akzente für starke, moderne und zukunftsorientierte FHs und HAWs.
Konkret umfasst das Maßnahmenpaket für die Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften:
Stärkung
- Studienplatzfinanzierung: Erhöhung der Fördersätze (+ 20 Mio. Ꞓ)
- Planungssicherheit durch gemeinsamen E&F-Entwicklungsplan
Finanzieller Spielraum
- 14 Millionen Euro zusätzliche Sondermittel:
- Mehr Kooperationen und Durchlässigkeit
- Stärkung europäischer Hochschulallianzen
- Duale Studienangebote in Kooperation mit Unternehmen
Vereinfachung
- Vereinfachung der Programmakkreditierung
- Mehr Flexibilität bei der Studienplatzbewirtschaftung durch einfachere Umschichtungen innerhalb der Fördergruppen
Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, dazu: "Dieses Budget ist ein deutliches Bekenntnis zu unseren Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Wir stärken diesen Zukunftssektor finanziell, schaffen mehr Flexibilität und bauen Hürden ab. Denn Fachhochschulen schaffen Innovation in den Regionen, bilden die Fachkräfte von morgen aus und sind ein wichtiger Motor für die Zukunft unseres Landes.“
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Florian Atzmüller
Telefon: +43 664 78092423
E-Mail: [email protected]
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