Greenpeace fordert gratis Eintritt in Bäder als Teil von Hitze-Notfallpaket

Wien (OTS) -

Im ganzen Land werden dieses Wochenende gefährliche Extremtemperaturen erwartet. Insbesondere für ältere Menschen und kleine Kinder stellen Wüstentage mit Temperaturen ab 35 Grad eine akute gesundheitliche Gefahr dar. Greenpeace fordert deshalb von Bund und Ländern ein schnelles Hitze-Notfallpaket mit sechs Sofortmaßnahmen.

Marc Dengler, Klima- und Energieexperte bei Greenpeace in Österreich: “Die bevorstehenden Extremtemperaturen sind eine akute Gesundheitsgefahr, insbesondere für ältere Menschen und Kinder. Österreich ist auf eine solche Hitzenotlage nur unzureichend vorbereitet.

Mittelfristige Maßnahmen, wie die Entsiegelung von Betonwüsten und eine Sanierungsoffensive, sind längst überfällig. Jetzt brauchen die Menschen aber unbedingt Notfallmaßnahmen, die sofort entlasten.”

Die sechs Notfallmaßnahmen: