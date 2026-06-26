Neue Podcast-Folge mit Staatssekretärin Elisabeth Zehetner: "Land am Strome: Österreichs Stromsystem auf dem Prüfstand"

Wien (OTS) -

In der neuen Folge von Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur, stellen Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus, und Franz Angerer, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur, im Gespräch mit Christoph Dolna-Gruber Österreichs Stromsystem auf den Prüfstand.

Die erneuerbare Erzeugung in Österreich ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, allen voran die Photovoltaik. Diese Leistung fordert das System: Erzeugungsspitzen zur Mittagszeit und immer mehr Stunden mit negativen Strompreisen. Damit rückt eine Frage in den Vordergrund: Wie wird der Strom dann verfügbar, wenn er gebraucht wird? Im Gespräch geht es um die großen Energiegesetze ElWG und das kürzlich beschlossene EABG, um eine PV-Förderung, die kleine Anlagen stärker mit Speichern kombiniert, und um das bidirektionale Laden, das Hunderttausende E-Autos zu Stromspeichern fürs Netz machen könnte.

Während Zehetner dem österreichischen Stromsystem ein im Großen und Ganzen positives Zeugnis ausstellt, fällt ihr Urteil über die europäische Energiepolitik deutlich schärfer aus. Sie kritisiert, dass die EU über Ankündigungen nicht hinauskomme, dass Österreich als Binnenland für seine stark zum Transit genutzten Netze nur unzureichend kompensiert werde und dass komplexe Regeln den Markthochlauf von grünem Wasserstoff bremsen würden.

Elisabeth Zehetner: “Wir müssen vom Reden ins Tun kommen auf der europäischen Ebene. Das ist mein Appell an die Kommission.”

Franz Angerer: “Wir kriegen jährlich zigtausende Speicher alleine durch die Elektroautos, die an den Steckdosen hängen, ins Stromnetz. Damit haben wir enorme Leistungen zur Verfügung, die das Stromsystem ohne große Investition stützen können.”

Außerdem werden Fragen diskutiert wie:

Wie lässt sich der Ausbau der Windkraft gesellschaftlich breiter verankern?

Welche Anreize sorgen dafür, dass Speicher dem gesamten System nützen?

Mit welchen Positionen geht Österreich in den anstehenden EU-Energieministerrat?

Petajoule S08E07: Land am Strome: Österreichs Stromsystem auf dem Prüfstand.

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