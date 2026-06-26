- 26.06.2026, 08:39:32
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Aviso: Pressekonferenz „Flughafen-Zollbilanz 2025“ mit Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl
Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner und Zoll-Dienststellenleiterin Anita Csenar laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz mit dem Thema "Flughafen-Zollbilanz 2025“ ein.
Wann: Dienstag, 30.06.2026, um 09:30 Uhr
Wo: Flughafen Wien – Treffpunkt Infoschalter Ankunftshalle Terminal 3
Es besteht eine Film- und Fotomöglichkeit. Bitte um Mitbringen von Tonangeln, es gibt keine Tontechnik. Zum Aufbau von Videoequipment bitten wir Sie, bereits um 09:00 Uhr zu erscheinen.
Parkmöglichkeit – Kurzparkplatz „K3“ vor der Ankunftshalle – ein Ausfahrtsticket erhalten Sie im Anschluss an die Veranstaltung.
Bitte melden Sie sich unter [email protected] für die Pressekonferenz an. Wir freuen uns darauf, Sie am Flughafen Wien begrüßen zu dürfen.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle
(+43 1) 514 33 501 031
[email protected]
http://www.bmf.gv.at
Johannesgasse 5, 1010 Wien
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