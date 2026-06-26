WKÖ-Danninger: Digitalisierung konsequent für beschleunigte Amtswege nutzen

Wien (OTS) -

„Digitalisierung statt Zettelwirtschaft: Verwaltungswege müssen effizienter, serviceorientierter und bürgernäher gestaltet werden. GISA-Express ist ein gutes Beispiel, wie Entbürokratisierung durch Digitalisierung gelingen kann“, so Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), zur heutigen Präsentation der neuen Möglichkeiten bei GISA-Express durch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll. GISA-Express wurde bereits in den ersten Monaten rund 12.000-mal genutzt. Seit Juni 2026 können zudem vier weitere Amtswege online abgewickelt werden. „Das zeigt die hohe Akzeptanz für digitale Amtswege. Online-Prozesse können für Entlastung, Vereinfachung und Beschleunigung sorgen – dieses Potenzial müssen wir nutzen, um die Zettelwirtschaft zu beenden.“ So spricht sich die Wirtschaftskammer Österreich dafür aus, vollständig digitale Unternehmensgründungen zu ermöglichen: „Unser Ziel ist ein moderner, gründerzentrierter Prozess, der bürokratische Hürden minimiert und Unternehmergeist fördert.“

Ob Gewerbeanmeldungen, Standortverlegungen, Betriebseröffnungen oder Geschäftsführerbestellungen: Das Gewerbeinformationssystem Austria, kurz GISA, ist der Dreh- und Angelpunkt für einen großen Teil der unternehmensrelevanten Daten von Gewerbebetrieben in Österreich. Mit GISA-Express gehen Einträge und Anträge rascher vonstatten: Sie werden nicht von Hand bearbeitet, sondern können weitgehend automatisiert erledigt werden, wenn sich der Antragsteller elektronisch identifiziert hat (etwa mit ID Austria). Nun können Anmeldungen und Verlegungen von Betriebsstätten ebenfalls via GISA-Express erledigt werden. Darüber hinaus ist es möglich, das Ausscheiden von Filialgeschäftsführern mit GISA-Express zu melden oder eine Berechtigung zum Anbieten von Pauschalreisen zurückzulegen. Bereits seit Februar 2026 ermöglicht GISA-Express Gewerbeanmeldungen, Standortverlegungen, das Zurücklegen oder Ruhendmelden von Gewerbeberechtigungen sowie die Meldung des Ausscheidens von gewerberechtlichen Geschäftsführern. (PWK/HSP)