„Mehr Hitze, mehr Hilfe“ – Caritas weitet Hitzepaket aus und bittet um Unterstützung

Wien (OTS) -

Die anhaltende Hitzewelle spitzt sich weiter zu: Für das kommende Wochenende wurde die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen – mit Temperaturen bis zu 40 Grad. „Für viele Menschen bedeutet das akuten Hitzestress und eine massive gesundheitliche Belastung – besonders für obdachlose und armutsbetroffene Menschen ist die Situation herausfordernd. Schattenplätze sind mitunter rar, Trinkwasser nicht immer verfügbar und viele Menschen sind gesundheitlich so angeschlagen, dass ihnen der Weg in Hilfseinrichtungen bei der großen Hitze schwerfällt“, sagt Susanne Peter, leitende Sozialarbeiterin der Caritas in Wien. Caritasdirektor Klaus Schwertner betont, dass die Hilfsangebote der Caritas angesichts der Hitze bereits stark genutzt werden: „Die Nachfrage ist groß. Beim Louisebus, unserer mobilen Arztpraxis, müssen unsere Ärztinnen und Ärzte aktuell mehr Menschen mit Kreislaufproblemen und niedrigem Blutdruck behandeln. Unsere Streetworkteams verteilen Wasser, Kopfbedeckungen und Sonnencreme – so viel wie selten zuvor. Und gleichzeitig versuchen wir, besonders vulnerable Menschen in Quartieren unterzubringen und sie auf geöffnete Klimaoasen in den Pfarren hinzuweisen. Unser Ziel ist es, mit dem Hitzepaket möglichst alle Menschen gut durch die kommenden Tage zu bringen. Je heißer es wird, desto wichtiger ist unsere Hilfe – in den Klimaoasen, beim Streetwork und an vielen anderen Orten unserer täglichen Arbeit“, betont Schwertner.

Hilfe auf der Straße: Mehr Notquartiersplätze wünschenswert

Bei der Unterbringung in Notquartiere stoßen die Streetwork-Teams jedoch zunehmend an Grenzen: „Wir versuchen aktuell verstärkt, besonders vulnerable Menschen von der Straße in Unterkünfte zu bringen, wo sie sich vor der Hitze schützen können. Aber die Kapazitäten sind knapp“, schildert Susanne Peter. „Wir würden uns wünschen, dass auch im Sommer gilt, was im Winter möglich ist – nämlich, dass genügend Betten bereitgestellt werden, damit alle, die eine Unterbringung brauchen, diese auch erhalten. Wir glauben, dass dies zumindest während einer solchen Hitzewelle möglich sein sollte.“

Not-Klimaoase sorgt am Samstag für wichtige Abkühlung

Die 24 pfarrlichen Klimaoasen bieten wichtige Rückzugsräume. Pfarrgärten werden zu konsumfreien Orten, an denen Menschen Schatten, Getränke und kleine Mahlzeiten finden – und soziale Kontakte. Mit der anhaltenden Hitze stößt aber auch dieses Angebot an Grenzen. Am Samstag öffnet daher zusätzlich eine Not-Klimaoase in der Pfarre Canisius. Die Pfarre stellt dafür kurzfristig die Krypta zur Verfügung, um einen besonders kühlen Rückzugsraum zu schaffen – weil selbst der Innenhof aufgrund der hohen Temperaturen bereits zu heiß geworden ist.

Neben den Caritas Klimaoasen bieten auch ausgewählte Kirchen auf dem Gebiet der Erzdiözese Wien wichtige Rückzugsorte, wo sich Menschen in kühleren Innenräumen aufhalten können.

Sach- und Geldspenden benötigt

Die Caritas appelliert an die Bevölkerung, achtsam zu bleiben: Wer Menschen in der Hitze in einer Notlage sieht, kann Schlaf- und Aufenthaltsplätze etwa in der Gruft unter 01 587 87 54 melden. Im Notfall gilt: Bitte die Rettung unter 144 alarmieren.

Um armutsbetroffene und obdachlose Menschen zielgerichtet unterstützen zu können, bittet die Caritas um Sachspenden. Konkret werden für den Sommer dringend Sonnencremes, Badetücher, Schirmkappen sowie neue Socken und Unterwäsche gebraucht – alle Informationen zu den Abgabestellen sind online zu finden.

Wer sich freiwillig für Menschen in Not engagieren möchte, findet alle Möglichkeiten dazu auf der Plattform für Mitmenschlichkeit: www.fuereinand.at

Geldspenden bleiben weiterhin enorm wichtig: „Bitte unterstützen Sie uns dabei, jenen zu helfen, die besonders unter den heißen Temperaturen leiden. Jede Spende zählt!“, appelliert Schwertner.

Online spenden im wirhelfen.shop der Caritas:

Mit 3,50 Euro spendieren Sie ein kaltes Getränk in einer Klimaoase

spendieren Sie ein kaltes Getränk in einer Klimaoase Mit 50 Euro schenken Sie ein Hitzepaket bestehend aus Isomatte, Sommerschlafsack, Sonnencreme, Trinkwasser und einer Kopfbedeckung

Alle Infos und Termine:

www.caritas-wien.at/klimaoase

www.erzdioezese-wien.at/kircheerfrischt



Caritas Spendenkonto

IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

BIC: GIBAATWWXXX

Kennwort: Hitzepaket