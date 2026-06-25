  • 25.06.2026, 18:47:33
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Wirth gratuliert Erwin Tinhof: „Die richtige Persönlichkeit zur richtigen Zeit“

WK Burgenland-Präsident Andreas Wirth gratuliert Erwin Tinhof herzlich zu seiner Wahl zum Generalanwalt des Österreichischen Raiffeisenverbandes.

Andreas Wirth (l.), Präsident WK Burgenland Erwin Tinhof, Generalanwalt des Österreichischen Raiffeisenverbandes
Eisenstadt (OTS) - 

„Mit Erwin Tinhof übernimmt eine Persönlichkeit diese verantwortungsvolle Funktion, die wirtschaftliche Zusammenhänge versteht, strategisch denkt und die Anliegen der Regionen kennt. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es Führungspersönlichkeiten mit Weitblick, Handschlagqualität und dem Blick für das große Ganze. Ich bin überzeugt, dass Erwin Tinhof diese Eigenschaften in hohem Maß mitbringt“, betont Wirth.

Für das Burgenland sei die Wahl Tinhofs ein positives Signal. „Er kennt die Herausforderungen unseres Bundeslandes und weiß, welche Rahmenbedingungen Unternehmen brauchen, um investieren, wachsen und Arbeitsplätze sichern zu können. Das ist auch für die burgenländische Wirtschaft von großem Wert“, so Wirth.

Der Präsident der Wirtschaftskammer Burgenland wünscht Erwin Tinhof für seine neue Aufgabe viel Erfolg: „Ich freue mich auf eine weiterhin enge und konstruktive Zusammenarbeit. Gerade jetzt braucht Österreich starke Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und gemeinsam an den richtigen wirtschaftspolitischen Weichenstellungen arbeiten.“

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