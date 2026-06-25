Hanger: Die Wissenschaft siegt über FPÖ-Verschwörungstheorien

Wien (OTS) -

“Es gab keine Fremdeinwirkung – Christian Pilnacek ist eindeutig ertrunken als Folge eines Selbstmordes oder Unfalls. Gleich drei Pathologen haben nacheinander als Auskunftspersonen unter Wahrheitspflicht ihre Expertise eingebracht und damit alle Verschwörungstheorien der FPÖ endgültig pulverisiert”, so Andreas Hanger, Fraktionsführer der ÖVP im laufenden Untersuchungsausschuss.

Es sei grotesk, dass nach einem völlig validen Befund des gerichtlichen Sachverständigen von einem Buchautor und Ex-Politiker zusätzlich noch mehrere Privatgutachten beauftragt wurden und sich der Untersuchungsausschuss auch damit noch befassen musste. “Letztlich war die Ladung der involvierten Gutachter jedoch eine hervorragende Möglichkeit, um die konfusen Verdächtigungen und Vorwürfe der FPÖ gegen die Beamten von Polizei und Justiz durch drei höchst qualifizierte Gerichtsmediziner zu entkräften. Alle erklärten übereinstimmend die Todesursache und machten damit einmal mehr klar, dass der laufende Untersuchungsausschuss der FPÖ reine Steuergeldverschwendung ist. Die Ermittlungen zum Tod von Christian Pilnacek sind nach allen Aussagen der bisherigen Auskunftspersonen mit größter Sorgfalt und Sachkenntnis durchgeführt worden, auch wenn die FPÖ gegen alle Fakten weiterhin anderes behauptet”, so Hanger. (Schluss)