  • 25.06.2026, 14:24:32
  • /
  • OTS0182

Hanger: Die Wissenschaft siegt über FPÖ-Verschwörungstheorien

Drei Gerichtsmediziner widerlegen alle Verschwörungstheorien zum Tod von Christian Pilnacek

Wien (OTS) - 

“Es gab keine Fremdeinwirkung – Christian Pilnacek ist eindeutig ertrunken als Folge eines Selbstmordes oder Unfalls. Gleich drei Pathologen haben nacheinander als Auskunftspersonen unter Wahrheitspflicht ihre Expertise eingebracht und damit alle Verschwörungstheorien der FPÖ endgültig pulverisiert”, so Andreas Hanger, Fraktionsführer der ÖVP im laufenden Untersuchungsausschuss.

Es sei grotesk, dass nach einem völlig validen Befund des gerichtlichen Sachverständigen von einem Buchautor und Ex-Politiker zusätzlich noch mehrere Privatgutachten beauftragt wurden und sich der Untersuchungsausschuss auch damit noch befassen musste. “Letztlich war die Ladung der involvierten Gutachter jedoch eine hervorragende Möglichkeit, um die konfusen Verdächtigungen und Vorwürfe der FPÖ gegen die Beamten von Polizei und Justiz durch drei höchst qualifizierte Gerichtsmediziner zu entkräften. Alle erklärten übereinstimmend die Todesursache und machten damit einmal mehr klar, dass der laufende Untersuchungsausschuss der FPÖ reine Steuergeldverschwendung ist. Die Ermittlungen zum Tod von Christian Pilnacek sind nach allen Aussagen der bisherigen Auskunftspersonen mit größter Sorgfalt und Sachkenntnis durchgeführt worden, auch wenn die FPÖ gegen alle Fakten weiterhin anderes behauptet”, so Hanger. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright