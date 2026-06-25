  • 25.06.2026, 14:21:32
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WKÖ-Danninger: „Fonds Zukunft Österreich“ stärkt Innovationsstandort Österreich

Fonds Zukunft Österreich (FZÖ) setzt mit Quanten-Schwerpunkt wichtigen Impuls für Forschung, Technologie und Wettbewerbsfähigkeit

Wien (OTS) - 

„Die Fokussierung auf Quantentechnologien ist ein richtiger und wichtiger Schritt für den Innovationsstandort Österreich und unterstützt die im FTI-Pakt 2027–2029 verankerte Schlüsseltechnologieoffensive. Entscheidend ist nun, der Aufbau eines leistungsfähigen Quanten-Ökosystems durch das Programm Austrian Quantum Cluster (AQC), damit exzellente Forschungsergebnisse rasch in die wirtschaftliche Anwendung kommen“, betont Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich der heute präsentierten Schwerpunkte des Fonds Zukunft Österreich (FZÖ). Für das Jahr 2026 stehen dem FZÖ insgesamt 75 Mio. Euro zur Verfügung, davon 50 Mio. Euro von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Aus Sicht der WKÖ kommt die Schwerpunktsetzung auf Quantentechnologien zum richtigen Zeitpunkt – insbesondere mit Blick auf kommende europäische Initiativen wie den Quantum Act.

„Österreich verfügt über starke Forschungskompetenz im Quantenbereich. Jetzt geht es darum, Wissenschaft und Wirtschaft noch enger zu vernetzen, damit aus Forschung Innovation, Wertschöpfung und neue Geschäftsmodelle entstehen“, so Danninger. Positiv bewertet die WKÖ auch die vorgesehene Unterstützung von Seal-of-Excellence-Projekten. „Wenn exzellent bewertete Projekte lediglich aufgrund fehlender EU-Mittel nicht umgesetzt werden können, braucht es nationale Anschlussfinanzierungen. Die Unterstützung von Seal-of-Excellence-Projekten ist daher ein wichtiger Hebel, um Innovationen rasch in die Anwendung zu bringen“, betont Danninger.

„Da in Zukunft zu erwarten ist, dass immer mehr europäische Förderprogramme nationale Ko-Finanzierungen vorsehen, ist auch die durch den FZÖ vorgesehene nationale Ko-Finanzierung von EU-Projekten von hoher Bedeutung: So kann Österreich europäische Mittel noch effektiver nach Österreich holen und Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen die Beteiligung an strategisch wichtigen Zukunftsprojekten erleichtern“, so Danninger.

„Die Bedeutung des Fonds Zukunft Österreich bestätigt eine langjährige Forderung der WKÖ: Österreich braucht flexible Finanzierungsinstrumente, um rasch auf technologische Entwicklungen und neue Innovationsfelder reagieren zu können. Die nun zur Verfügung stehenden 75 Mio. Euro sind ein wichtiges Signal für Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit“, so Danninger abschließend. (PWK319/NIS)

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