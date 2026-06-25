Ein starkes Signal für den Innovationsstandort: Fonds Zukunft Österreich investiert 75 Mio mit besonderem Fokus auf Schlüsseltechnologien

Wien (OTS) -

Insgesamt 75 Millionen Euro aus dem Fonds Zukunft Österreich werden 2026 für Spitzenforschung und technologiegetriebene Innovation bereitgestellt. Der Fonds investiert in Leuchtturmvorhaben im Bereich der Schlüsseltechnologien und ermöglicht die Beteiligung an europäischer Spitzenforschung. Besondere Bedeutung kommt dem Aufbau von Schlüsseltechnologie-Infrastrukturen und innovationsfördernden Ökosystemen zu. Mit dem Austrian Quantum Cluster (AQC) wird ein strategisches, agenturübergreifendes Leuchtturmvorhaben zur Bündelung österreichischer Stärkefelder in den Quantentechnologien und der Photonik unterstützt. Darüber hinaus wird mit Clinical Trials Austria (CTA) ein Impulsprogramm für ein österreichisches Ökosystem für klinische Forschung gefördert. Damit werden bestehende Stärkefelder gezielt weiterentwickelt und die internationale Sichtbarkeit und Bedeutung des Life Sciences Standorts Österreich gestärkt.

Gefördert werden 2026 weiters die Ko-Finanzierung ausgewählter EU-Programme, Initiativen und Partnerschaften in den Bereichen Quantentechnologien, Cybersicherheit und Umwelt/Energie sowie die Sicherstellung österreichischer Beteiligungen an Europäischen Partnerschaften entlang nationaler Forschungsschwerpunkte wie Life Sciences. Unterstützt werden zudem Programme, die auf bereits europäisch exzellent bewerteten Projekten aufbauen (Seal of Excellence), darunter ERC Starting Grants sowie exzellente Schlüsseltechnologieprojekte des EIC Accelerator und ERC Proof of Concept-Projekte. Damit können hochqualitative Vorhaben zügig in Österreich umgesetzt, Forschungsergebnisse rascher in Richtung Anwendung und Marktreife überführt und Talente sowie Innovationspotenziale im Land gehalten werden.

„Forschung ist die Grundlage für gesellschaftlichen Fortschritt, gute Arbeitsplätze und unsere Zukunftsfähigkeit. Mit der heutigen Mittelvergabe der Nationalstiftung FTE investieren wir gezielt in die Zukunft unseres Landes. Wir stärken hervorragende Forschung, unterstützen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in entscheidenden Karrierephasen und bringen wichtige Zukunftsbereiche gezielt voran. Ob Life Sciences, Quantentechnologien oder klinische Forschung – diese Investitionen schaffen neues Wissen und stärken Österreich als international sichtbaren Wissenschaftsstandort. Deshalb investieren wir dort, wo Ideen entstehen und Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit gefunden werden“, so Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung.

„Österreich gehört im Bereich Quantenwissenschaft, Photonik und Quantentechnologie zu den innovativsten Standorten weltweit. Mit der Vernetzung der starken Akteure in einem Austrian Quantum Cluster werden Ergebnisse der Spitzenforschung schneller in die industrielle Anwendung gebracht. Dieses Ziel haben wir uns mit der Industriestrategie 2035 gesetzt. Zudem ermöglicht der Fonds Zukunft Österreich die Teilnahme an sehr wichtigen europäischen Partnerschaften und Leuchtturm-Vorhaben – im Quantenbereich, in der Cybersicherheit, den Energie- und Umwelttechnologien sowie den kritischen Materialen. Der FZÖ erweist sich einmal mehr als unverzichtbarer Pfeiler und Impulsgeber für den Innovationsstandort “, so Innovationsminister Peter Hanke.

Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, dazu: „Mit der Industriestrategie 2035 haben wir einen klaren Anspruch formuliert: Österreich soll bis 2035 wieder zu den Top 10 der Industrienationen zählen. Dafür haben wir erstmals neun Schlüsseltechnologien für die Republik definiert und richten unsere Förderprogramme Schritt für Schritt danach aus. Mit den 75 Millionen Euro aus dem Fonds Zukunft Österreich investieren wir nun gezielt in genau diese Zukunftsfelder. So legen wir heute die Grundlage für den Wohlstand von morgen."

Hintergrund Informationen

Der Fonds Zukunft Österreich ist ein zentrales Finanzierungsinstrument, dessen Mittelausschüttungen komplementär zum FTI Pakt 2027-2029 sind. Die Ausschüttung erfolgt durch die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung an vom Bund getragene Forschungsförderungseinrichtungen, wodurch bestehende und bewährte Strukturen genützt werden