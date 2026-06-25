WB-Graf: Martha Schultz ist treibende Reformkraft für Österreichs Betriebe

Wien (OTS) -

Im Rahmen des Wirtschaftsparlamentes hebt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf die Arbeit von Präsidentin Martha Schultz als starke Stimme der Unternehmerinnen und Unternehmer sowie als treibende Kraft für Reformen hervor: „Martha Schultz beweist, dass sie Reformen nicht nur einfordert, sondern mit voller Kraft vorantreibt. Sie trifft Entscheidungen und setzt sie um – so, wie Unternehmerinnen und Unternehmer es jeden Tag tun. Ihr Anspruch ist klar: die WKÖ moderner, effizienter und schlagkräftiger machen, unsere Betriebe entlasten, Bürokratie abbauen und den Wirtschaftsstandort Österreich wieder nach vorne bringen“, betont Graf.

Besonders positiv ist, dass die eingesetzte Reformgruppe intensiv arbeitet und in zentralen Bereichen wichtige Fortschritte erzielt werden konnten. Die Reformarbeit zeigt, dass die Wirtschaftskammer als dynamische Organisation bereit ist, Strukturen zu analysieren, Bestehendes kritisch zu hinterfragen und notwendige Innovationen konsequent umzusetzen.

„Die Reformgruppe hat in den vergangenen Monaten intensiv, konstruktiv und fraktionsübergreifend gearbeitet – mit dem klaren Anspruch, greifbare Ergebnisse für die Betriebe zu erzielen. Für uns als Wirtschaftsbund war und ist entscheidend, Services und Angebote näher an die Mitglieder zu bringen, Strukturen unter dem Dach der Wirtschaftskammer effizienter zu nutzen und vorhandene Potenziale konsequent zu heben. Damit stellen wir die Weichen für eine moderne und leistungsfähige Interessenvertretung, die nahe bei den Mitgliedern ist und rasch auf die Herausforderungen der Betriebe reagieren kann“, so Wirtschaftsbund-Fraktionsführer Alexander Klacska.

Im Mittelpunkt der Reformagenda steht für den Wirtschaftsbund immer die Entlastung der Betriebe. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es mehr Freiraum für Leistung, Investitionen und Wachstum statt zusätzlicher Belastungen und bürokratischer Hürden.

„Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen Arbeitsplätze, sichern Wohlstand und tragen Österreich Tag für Tag. Sie verdienen Rahmenbedingungen, die sie stärken statt bremsen. Genau dafür setzt sich Martha Schultz auf allen Ebenen ein. Sie hat sich konsequent für die Senkung der Lohnnebenkosten starkgemacht und die Aktivpension mit vorangetrieben. Das zeigt: Martha Schultz liefert nicht nur klare Worte, sondern konkrete Ergebnisse für Österreichs Betriebe“, so Graf abschließend.